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沙烏地王儲高規格迎川普 黃仁勳、馬斯克現身皇室午宴

編譯陳韻涵、茅毅／綜合報導
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美國眾多商界領袖隨川普總統訪問沙烏地阿拉伯。圖為輝達執行長黃仁勳(右)在沙美投資論壇上與沙烏地阿拉伯公司Humain執行長Tareq Amin同台，輝達將向Humain出售超過1萬8000枚片最新AI晶片。(歐新社)
美國眾多商界領袖隨川普總統訪問沙烏地阿拉伯。圖為輝達執行長黃仁勳(右)在沙美投資論壇上與沙烏地阿拉伯公司Humain執行長Tareq Amin同台，輝達將向Humain出售超過1萬8000枚片最新AI晶片。(歐新社)

沙烏地事實上的統治者、王儲穆罕默德．沙爾曼(前右)13日陪同川普總統(左)出席沙...
沙烏地事實上的統治者、王儲穆罕默德．沙爾曼(前右)13日陪同川普總統(左)出席沙美投資論壇活動。(路透)

川普總統13日到訪沙烏地阿拉伯，受到沙國皇室的高規格接待，沙國王儲穆罕默德‧沙爾曼不僅親自到停機坪接機，更有沙國儀仗隊持金劍列隊歡迎；川普在沙國簽署能源、採礦與軍事合作等協議，並笑稱沙國投資「1兆美元會更好」。

美聯社報導，川普專機空軍一號接近沙國首都利雅德領空時，沙國飛官駕駛六架美製F-15戰機，為空軍一號護航。

在沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼13日為川普總統舉行的歡迎儀式上，手持金劍的沙烏地皇...
在沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼13日為川普總統舉行的歡迎儀式上，手持金劍的沙烏地皇家儀仗隊隊員。(美聯社)

擁有實權的沙國王儲穆罕默德‧沙爾曼(Crown Prince Mohammed bin Salman)罕見地親自到哈立德國王國際機場迎接川普，雙方在皇家航廈內舉行傳統的喝咖啡儀式。

川普隨後搭上豪華禮車離開機場時，兩側跟著手持美國和沙國國旗、騎乘白色阿拉伯馬的騎兵；川普抵達利雅德皇宮時，沙國傳統儀仗隊手持金劍一字排開，列隊歡迎。

在這個盛產石油的獨裁國家，人權和化石燃料未列入議程，美沙領袖在歡樂氣氛中慶祝雙方簽署美沙戰略經濟夥伴協議，內容涵蓋能源、採礦與國防。

川普在懸掛華麗吊燈的皇宮內，坐在金椅上說：「我真的認為，我們彼此很投緣。」

在稍晚在演講中，川普形容沙爾曼是「很棒的人」和「我的朋友」。

美聯社指出，美沙領袖顯然互有好感，沙爾曼以「我親愛的川普總統」稱呼川普，並在投資論壇時播放川普的競選歌曲，包括「天佑美國」(God Bless the USA)和「YMCA」。

沙國皇室的午宴名單上嘉賓雲集，包括Nvidia(輝達，又譯英偉達)執行長黃仁勳、特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)、Google財務長波拉特(Ruth Porat)、投資管理公司黑石集團(Blackstone)執行長蘇世民(Steve Schwarzman)、花旗集團(Citicorp)執行長范潔恩(Jane Fraser)，以及人工智慧(AI)軟體公司Palantir Technologies執行長卡普(Alex Karp)等。

在投資方面，沙爾曼已承諾沙國將加碼投資美國6000億元，而川普開玩笑說「1兆元會更好」。

有線電視新聞網(CNN)報導提到，川普第二任未以歐洲或日本等美國傳統盟邦為優先出訪國，而是選擇中東，可能是考量錢、外交政策及私交。

川普訪問沙國後，將依序轉往卡達與阿拉伯聯合大公國，但不會去以色列。

川普啟程前，美國已宣布一筆逾14億元的對阿聯軍售，他訪問阿聯期間，可望再宣布多項雙邊協議，包括投資AI、晶片、製造業和能源。

川普 AI 石油

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