涉利益衝突？川普出訪之際 家族集團在中東簽房產開發案

川普在中東地區推動美國外交的同時，他的兒子小川普與艾瑞克‧川普也穿梭中東，擴展商業王國。圖為艾瑞克‧川普(右四)兩周前出席卡達蘇邁西邁興建規模55億元「川普國際高爾夫俱樂部」簽字活動。(路透)

華盛頓郵報13日報導，川普總統展開中東之行，這趟訪問卻傳出可能與家族企業構成利益衝突。川普本周將造訪的國家中，川普集團(Trump Organization)在其中三國簽署房地產開發案。

川普二度執政後第一次重要國際出訪，行程是家族企業最近幾個月積極擴張生意的地區，川普政府與川普家族企業可能涉及利益衝突，嚴重程度超過以往。川普長子小川普 (Donald Trump Jr.)與次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)過去幾周在中東奔走，為川普集團發展事業奠定基礎，某些生意可能讓川普直接獲利。

政府監督組織、總統歷史學家與批評人士表示，美國利益與川普個人利益產生衝突所引生的操守問題愈演愈烈，甚至涉及違憲。

川普抵達沙烏地阿拉伯的一周之前，艾瑞克‧川普在杜拜會議中心演講，介紹川普集團打算興建一棟80層樓豪華酒店與住宅混合摩天大樓的計畫。

川普第一任期時曾經承諾，執政期間不會擴展個人事業利益。再度執政之後，川普並不願重申第一任期做過的承諾。國會及法院對於有利益衝突之嫌的監督，川普迄今為止都能全身而退。

川普在中東地區推動美國外交的同時，小川普與艾瑞克‧川普也穿梭中東，擴展加密貨幣 和頂層豪華公寓等交易。川普預訂14日訪問卡達，根據「外國代理人 註冊法案」(Foreign Agents Registration Act，FARA)申報紀錄，卡達先前曾付費聘請後來入閣出任川普政府司法部長、聯邦調查局(FBI)局長、環保署長等職位的川普團隊幕僚為卡達政府與卡達皇室遊說，或提供顧問諮詢。

川普顯得對利益衝突不以為意，12日提到接受卡達饋贈價值4億元的波音(Boeing)747-8巨無霸客機，改裝之後將做為空軍一號(Air Force One)。

艾瑞克‧川普兩周前簽訂協議在卡達蘇邁西邁(Simaisma)興建規模55億元「川普國際高爾夫俱樂部」(Trump International Golf Club)。川普此行將造訪的阿布達比，川普家族在當地投資加密貨幣。