訪中東「快樂寶地」川普有意簽署晶片、礦產協議

沙烏地事實上的統治者、王儲穆罕默德．沙爾曼(右)13日陪同川普總統(左)出席沙美投資論壇活動。(路透)

川普 總統此次中東之行，華府政治專家直指，達成商業協議是川普此行最大著眼點，已開口要求達成1兆美元投資，美方還希望能與當地國家簽署礦產與晶片協議；而沙烏地阿拉伯 也期待取得美國最新型F-35戰鬥機。

埃及金字塔報說，川普決定繞過傳統的西方盟友，首先訪問中東地區，此舉突顯海灣國家現在在美國政府眼中的地緣政治地位日益重要，以及川普自身在此地區深度經營的商業關係。因此，繼川普首任選擇沙烏地阿拉伯做為他的外交出訪首站，八年後他仍堅持先訪中東。

金字塔報認為，川普對中東地區的親密態度與前總統拜登最初的的猶豫態度形成鮮明對比。「交易」是川普此行最大著眼點。

報導說，沙烏地阿拉伯正發揮其日益強大的外交影響力，成為美國為烏克蘭和俄羅斯談判的中立場所；卡達和阿聯也積極尋求扮演重要的國際角色；卡達更是做為美國在為以色列和哈瑪斯談判斡旋時的外交中間人。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)高級副總裁艾特曼(Jon Alterman)直指，海灣國家是川普的「快樂寶地」。

艾特曼說：「東道主將展現慷慨好客精神，讓雙方愉快達成交易。他們過去始終將川普和他的家人視為商業夥伴，將來也會一如既往。」

金字塔報還說，據沙國國防部官員說法，沙國政府將努力確保取得美國最新型F-35戰鬥機，以及價值數十億美元的先進防空系統。

然而針對商業議題以外的事務，報導則表示，川普也抱持希望能讓沙烏地阿拉伯承認以色列，這對他是具有里程碑意義的一大步。但由於阿拉伯國家都堅持必須先建立巴勒斯坦國，因此，與以色列關係正常化這個議題不太可能會成為川普此行的一個目的。

報導也提到，川普另打算接受由卡達王室贈送一架波音豪華飛機做為他的空軍一號總統專機。川普自稱，「永遠不會拒絕這種提議」。

另據華盛頓郵報報導，川普政府有意授權向中東兩間與政府有淵源的企業，出售數十萬顆AI 晶片，藉由協助該地區成為AI強國，進而建立對抗中國的堡壘。

兩名知情人士透露，這些協議最終可能在川普訪問中東期間敲定，這將讓阿拉伯聯合大公國的AI公司G42與沙國AI公司Humain能使用美製的AI晶片。