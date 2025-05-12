川普傳收卡達波音747豪華客機 改裝空軍一號…華府史上最貴禮物

據說卡達要送給川普一架波音747豪華客機，此舉可能引起法律及其他爭議。圖為卡達航空一架波音747客機停在佛州西棕櫚灘機場。(美聯社)

川普 總統據傳將在本周訪問中東期間，接受卡達王室贈送的一架超豪華波音 747-8巨無霸客機；這可能是有史以來外國政府贈予美國政府官員最貴重的禮物；卡達政府則否認已做出最終決定。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，今年2月川普參觀了這架停在西棕櫚灘國際機場的飛機，其內裝配置極盡奢華，號稱「飛行宮殿」。據多位知情人士透露，這架13年機齡的私人飛機將首先移交給美國空軍進行改裝，使其符合美國總統專機所要求的軍用規格；未來這架飛機產權將於2029年1月1日川普卸任前移交給川普總統圖書館基金會(Trump Presidential Library foundation)，所有移交相關費用將由美國空軍負擔。

這個史無前例的安排勢必引發質疑：川普政府及將來的川普總統圖書館基金會，接受來自外國的貴重禮物是否合法。美國憲法中的薪酬條款禁止任何擔任政府公職人士未經國會同意接受任何「國王、王子或外國」的禮物、薪酬、職位或頭銜。

消息人士透露，白宮法律顧問辦公室和司法部 的律師已為國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)起草了一份分析報告，結論是國防部接受這架飛機作為禮物、隨後移交給川普圖書館是合法的，並且並不違反反賄賂法或憲法的薪酬條款。

消息人士稱，白宮和司法部都得出結論，由於這筆贈禮並非基於任何官方行為，因此不構成賄賂。司法部長邦迪(Pam Bondi)分析指出，這筆贈禮並不違反憲法禁止外國贈禮的規定，因為這架飛機並非贈予個人，而是贈予美國空軍、最終贈予總統圖書館基金會。

卡達政府承認兩國討論了「可能轉讓」一架飛機作為川普的臨時空軍一號專機，但否認「正在贈與」這架飛機，也否認已做出最終決定。

空軍總統機隊的主要飛機包括兩架從1990年開始服役的VC-25A(舊型波音747-200)，空軍向波音公司採購的新總統專機一直有延誤和成本超支的問題。最初的合約簽署於2018年，但波音去年預計要到2029年川普卸任後才能交貨；川普已明確表示他希望今年就能有一架新飛機。