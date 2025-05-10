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WSJ：川普私下抱怨普亭不願停戰、俄烏都不妥協

中央社／華盛頓9日綜合外電報導
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

「華爾街日報」報導，美國總統川普曾矢言迅速終結俄烏戰爭及加薩戰爭，但他發現解決外國衝突比預期還難；他私下抱怨，俄羅斯總統普亭根本無意止戰，俄烏雙方都不願妥協。

根據在場人士，川普上週在他的佛羅里達州俱樂部對一群重要金主說，終結俄羅斯與烏克蘭戰爭的行動讓他愈來愈有挫折感，害他夜不成眠。

在場人士透露，一名金主問川普，「在外交政策方面最擔心什麼？」川普說，普亭（Vladimir Putin）在談判時特別強硬並且想要「整個烏克蘭」。

川普還說，處理加薩戰爭也極具挑戰性，很難找到任何解決方案，畢竟「他們已經打了1000年」。

川普競選總統時曾矢言以外交手腕終結這兩場戰爭，還說當初如果是他當總統，這兩場戰爭都不會發生。他甚至說，要在重返白宮「第一天」終結俄烏戰爭。

然而，如今川普的第2個總統任期已超過百日，兩場戰爭仍未結束，終結伊朗核計畫的談判也停滯，貿易戰更導致美國與盟國關係緊繃，川普發現解決全球問題比他預期更難。

普度大學（Purdue University）美國外交政策教授海恩斯（Kyle Haynes）說：「如果他（川普）沒有在競選過程中再三許下這類承諾，批評他沒兌現就太不公平了。但他確實做出了承諾。」

白宮發言人凱利（Anna Kelly）說，川普及其團隊一直「高度專注於實現全球和平，阻止不良分子傷害美國人和我們的盟友…他們的做法很成功：（葉門叛軍）青年運動（Houthi）同意停火；47名被拘留在海外的美國人已返家；北大西洋公約組織（NATO）國家增加了國防支出；中國受到嚇阻；俄烏戰爭比以往任何時候都更接近和平」。

川普 加薩 白宮

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