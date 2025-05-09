我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李連杰曝光「神祕二女兒」 35歲成為眼科醫生

巴基斯坦控印度轟軍事基地 關閉領空展開報復

路透：傳美討論簽COFA 將格陵蘭納入勢力範圍

中央社9日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據計畫，川普政府將向格陵蘭領導人提議與美國簽署所謂的「自由加盟協約」。(路透)
根據計畫，川普政府將向格陵蘭領導人提議與美國簽署所謂的「自由加盟協約」。(路透)

路透社報導，根據兩名美國官員和另一位知情人士說法，華府正在討論以美國與太平洋島國之間簽署的「自由加盟協約」（COFA）形式，將格陵蘭納入美國勢力範圍。

根據正在權衡的計畫，川普政府將向格陵蘭領導人提議與美國簽署所謂的「自由加盟協約」。

美國目前僅與密克羅尼西亞、馬紹爾群島和帛琉締結自由加盟協約，且具體內容因簽署國而異，但美方通常會提供多項基本服務，包括遞送郵件、緊急管理及軍事保護等，藉此交換兩大事項：一，美軍可以在締約國境內自由行動；二，與美國的貿易大多免稅。

一紙自由加盟協約，仍將難以實現美國總統川普將格陵蘭這個有5.7萬居民島嶼納入美國版圖的雄心。根據消息人士說法，檯面上討論的格陵蘭計畫並非只有簽署自由加盟協約，且這項計畫實際上會遭遇許多難題。

先前的自由加盟協約都是與獨立國家簽署，而格陵蘭可能得先脫離丹麥，簽署計畫才能推行。民調顯示，格陵蘭人雖然希望獨立，但大多數居民並不想成為美國一部分。鑒於自由加盟協約形同將很大一部分的自治權讓與華府，這個計畫恐怕也將面臨類似的質疑聲浪。

白宮沒有回應置評請求。丹麥大使館和格陵蘭駐華府代表處也沒有回應。

格陵蘭 川普

上一則

已被帶到機場 亞墨移民險遭遣送利比亞

延伸閱讀

美國麻疹疫情不妙 確診病例突破1000已3死

美國麻疹疫情不妙 確診病例突破1000已3死
路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判
印度提議削減三分之二關稅差距 爭取與川普達成貿易協議

印度提議削減三分之二關稅差距 爭取與川普達成貿易協議
路透：NVIDIA傳再為中國推降規版H20晶片 克服美國管制

路透：NVIDIA傳再為中國推降規版H20晶片 克服美國管制

熱門新聞

總統川普今天在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）貼出一張自己身穿教宗禮服且似乎是人工智慧（AI）生成的搞笑圖片。（取材自truth social）

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

2025-05-03 09:42
加拿大總理卡尼(左)6日在白宮與川普總統會面。(路透)

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

2025-05-06 13:39
圖為哈德遜研究所中國中心主任余茂春。記者謝守真／攝影

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

2025-05-05 11:34
中國在美國財政部長口中形同「禁運」之下能夠運作的空間不少，還可能藉著美國和全球其他國家的緊張關係從中得利。（路透）

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

2025-05-07 10:34
美國總統川普。（美聯社）

紐約郵報：川普考慮最快下周大砍中國關稅 最低50%

2025-05-08 21:43
美國聯邦上訴法院5日駁回川普政府所提的上訴請求。當局請求法院允許撤銷40萬移民的臨時合法身分，其中包括來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的移民。(路透)

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

2025-05-06 14:03

超人氣

更多 >
「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」
Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現
手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲

手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲
路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判
新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕

新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕