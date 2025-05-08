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印巴衝突升級 美國務院籲：停止所有暴力

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）。（記者陳熙文／攝影）
美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）。（記者陳熙文／攝影）

印度巴基斯坦爆發衝突，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）8日與兩國通話，強調情勢必須降級，並呼籲兩國應該展開對話；國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）也指出，美國的立場是任何暴力都不會是解決方案，呼籲兩國停止暴力。

印度控制的克什米爾上個月遭到恐怖攻擊，印度近日稱掌握情資，對恐怖攻擊做出回應，針對巴基斯坦控制的克什米爾發動軍事行動，印巴情勢節節升溫。

美國國務院8日指出，魯比歐分別與印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）和巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）通話，強調兩國需要立即降級情勢，並表達美國支持兩國直接對話，也鼓勵兩國持續強化溝通。

魯比歐再度對印度遭到恐攻表達哀悼，且重申美國與印度共同努力打擊恐怖主義的承諾；魯比歐則向巴基斯坦在此次衝突中身亡的民眾表達哀悼，並希望巴基斯坦能夠採取行動，遏止任何對恐怖分子組織的支持。

國務院8日舉行例行記者會，布魯斯表示，讓情勢降級和兩國保持溝通是美方強調的重點。

布魯斯說，美方持續要求印度和巴基斯坦共同合作，找到負責任的解決方案；至於巴基斯坦要求公正第三方的調查，布魯斯則說，美方希望行兇者能夠伏法，也支持任何對此的努力。

布魯斯並表示，美國想要傳遞的訊息是，暴力必須停止，不管是軍事行動、戰爭等，該地區過去的歷史已經證明，暴力從來不是解決的方法，只會造成更多暴力，這必須要做出改變，「外交才是解決的方法。」

印度 巴基斯坦 魯比歐

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