川卡會被問「美第51州」卡尼：加拿大是非賣品 川普：別把話說死

加拿大新總理卡尼（左）6日訪問白宮與川普總統（右）見面，兩人寒暄客套，但卡尼堅定表示加拿大是「非賣品」，川普則要卡尼別說不可能。（美聯社）

加拿大 總理卡尼 （Mark Carney）6日與美國總統川普 在白宮會面；針對川普多次表示希望將加國納為美國第51州，卡尼當面表示，加拿大是非賣品；不過，川普仍表示，他堅信這對加拿大人民有利，並表示「別把話說死」（never say never）。

川普6日與卡尼在白宮會面，他於會面前在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他非常期待和卡尼見面，也樂於與卡尼合作，但無法理解一個簡單的事實：為什麼美國要每年補貼加拿大2000億美元，還給予加拿大免費的軍事保護等？

川普說，美國不需要加拿大的汽車、能源、木材，不需要加拿大任何東西，除了他們的友誼，但加拿大萬事都需要美國；川普指出，他會在會面中詢問卡尼這個問題。

然而，兩人會面時，現場氣氛緩和，川普還祝賀卡尼在日前加拿大選舉中拿下逆轉勝，並稱看到卡尼辯論中的好表現，連他都想支持卡尼。

不過，有媒體詢問川普是否仍想把加拿大納為美國第51州？川普卻說，他依然堅信這樣對加拿大人民有利，他們將獲得可觀的減稅、軍事保護等，不過川普也說，這需要雙方都同意（it takes two to tango）。

川普認為，如果加拿大成為第51州，這會是非常美好的婚姻，尤其兩國非常友好；川普說，雙方不會對此做討論，除非有人希望拿出來討論。

卡尼則說，在房地產中，有些地方是永遠不會出售的，指加拿大是非賣品，未來也是非賣品；卡尼也說，加拿大人民對此的想法不會改變。

但川普說，時間會驗證一切，並表示，在他的人生中有很多事情起初看起來做不到，最後卻做到了；川普說，「別把話說死」，我們看未來會發生什麼事。

談及美加墨協定（USMCA），川普說，該協定對所有國家都有好處，並指出，在接下來的一年左右就會談判，到時後會決定是做出調整，還是取消該協議；卡尼則說，USMCA有部分需要做出調整，再加上川普的關稅政策部分也與USMCA重疊，USMCA未來會作為美加擴大談判的基礎。

至於是否會考慮取消對加拿大開徵的關稅，川普則表示不會。