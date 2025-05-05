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美對烏克蘭立場放軟 從盟國抽調「愛國者系統」繼續軍援

編譯潘勛／綜合報導
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即使川普總統努力調停烏俄戰爭，但仍繼續提供美製愛國者飛彈給烏國使用，抵抗俄軍攻擊。圖為駐紮奧克拉荷馬州的愛國者飛彈。(美聯社)
即使川普總統努力調停烏俄戰爭，但仍繼續提供美製愛國者飛彈給烏國使用，抵抗俄軍攻擊。圖為駐紮奧克拉荷馬州的愛國者飛彈。(美聯社)

紐約時報4日報導，美國繼續軍援烏克蘭，以抵禦俄羅斯侵略。一套愛國者防空系統從以色列抽調出來，準備運往烏國，西方盟國正在討論後勤運補；此外將由德國或希臘再抽調另一套。

四位前、現任官員近幾日指出，原部署在以色列的一套愛國者防空系統經檢修後，將送往烏克蘭。這些官員拒絕談論川普總統出於什麼動機，而決定把更多愛國者飛彈轉移給烏國。

一位前白宮官員表示，早在去年9月，拜登政府已與以色列達成協議，當時川普還未勝選。國防部聲明指出，繼續由先前已取得授權的配套法案，提供武器裝備給烏克蘭，在此指的是由現有庫存或新採購的武器抽調。

白宮國家安全委員會並未提供這些國防系統的威力及安置地點，發言人修伊特(James Hewitt)表示，川普總統說得很清楚，他要瞧見俄烏戰爭結束，停止殺戮。

送交愛國者系統一事，之前未經報導，而俄國加緊攻打烏克蘭，例如4月24日以飛彈襲擊基輔，造成去年夏季以來最嚴重的人命傷亡。

西方盟國一年前想回應烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)要求的七套愛國者系統，實感吃力。雖說烏國現有八套該系統，但只有六套在運作中；一位美國官員稱另兩套正在維修中。由以色列抽調一套，而德國或希臘再調一套，烏國就擁有10套愛國者系統，大致上能保護首都基輔。

隨著俄國最近加強攻擊行動，川普近來對俄烏戰爭的公開發言也放軟，支持烏克蘭。上周末川普前往羅馬參加教宗方濟各(Pope Francis)的葬禮時，與澤倫斯基會談，氣氛友好，一改2月在白宮橢圓形辦公室會面時發生的慘不忍睹場面。川普已減少對澤倫斯基的負面批評，而且質疑俄國是否真心談和。4月30日美國與烏克蘭簽署本來遭延擱的礦產協議，鋪平更多美國軍援之路。

澤倫斯基3日表示，達成礦產協議可能意味美國將送來更多防空系統。

按美國敏感軍事設備出口法規，任何轉移這些美製愛國者飛彈系統給烏克蘭，都必須事先批准，即使是由其他國家轉移。愛國者飛彈系統數量不多，部署到世上熱點地區，經常讓人感到震撼，琢磨哪個全球危機最需要該系統，以保衛美軍、美國基地以及美方盟友。

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