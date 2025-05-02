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川普：誰向伊朗買石油 就將無法與美國做生意

編譯尤寶琪／綜合報導
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川普總統1日威脅說，要對任何向伊朗購買石油的國家和個人實施制裁。圖為伊朗運送原油的貨輪。(路透)
川普總統1日威脅說，要對任何向伊朗購買石油的國家和個人實施制裁。圖為伊朗運送原油的貨輪。(路透)

在原定針對伊朗快速推進核計畫舉行的會談被推遲後，川普總統出口威脅，要對任何向伊朗買石油的國家和個人實施制裁。

川普在社群媒體上寫道：「購買伊朗石油或石化產品的任何行為都必須立即停止。」他說，任何向伊朗購買這些產品的國家或個人，都會無法「以任何方法或形式」與美國做生意。

在川普威脅要對進口伊朗石油的國家實施二次制裁的同時，目前仍不清楚他要如何實施這項禁令。

但在川普的關稅政策導致美國與中國關係緊張之際，他的聲明很可能會進一步加劇美國與中國之間的緊張，因為中國是伊朗最大的石油客戶。

根據油輪追蹤數據，美國能源資訊管理局(U.S. Energy Information Administration)在2024年10月發布的報告達成以下結論：「伊朗2023年近90%的原油和凝析油(condensate)出口給中國。」川普近期的關稅政策，對中國徵收145%的關稅，希望藉此增加聯邦收入並重新平衡全球貿易。

川普這次在社群媒體上發出威脅，是原訂於本周末在阿曼(Oman)舉行的核談判推遲之後。阿曼外交部長布賽迪(Said Badr Al Busaidi)在社交媒體平台X上，發布了推遲的消息。

「因為後勤因素，我們將重新安排原定於5月3日星期六舉行的美國與伊朗會議，」布賽迪寫到，「新日期會在雙方達成協議後公布」。

目前已經調解了三輪談判的布賽迪並沒有透露更多細節。

伊朗外交部發言人巴格赫里(Esmail Baghaei)則發表聲明，聲稱會談「應阿曼外交部長的要求而推遲」，並表示伊朗仍致力於達成「公平持久的協議」。

同時，一位熟悉美國談判代表的人士表示，美國「從未確認參加」在羅馬舉行的第四輪談判。不過，該人士指出，美國預計談判會在「不久的將來」舉行。因為談判是閉門談判，因此該知情人士要求匿名。

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