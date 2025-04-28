川普要普亭別再對烏克蘭開火 盼2周內敲定停戰

川普總統（右二）與烏克蘭總統澤倫斯基（右一）、法國總統馬克宏（左一）、英國首相施凱爾（左二）26日在參加教宗方濟各地葬禮時交談。（歐新社）

川普 總統26日在梵蒂岡與烏克蘭 總統澤倫斯基 短暫碰面，他27日表示希望能在兩周以內敲定俄烏停戰，俄羅斯總統普亭應「停止攻擊烏克蘭」並簽署和平協議。

烏克蘭總統辦公室新聞單位發布的照片，有川普與澤倫斯基一對一面談，也有兩人外加法國總統馬克宏、英國首相施凱爾共四人把臂交談的畫面。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，川普與澤倫斯基26日利用出席教宗方濟各葬禮期間短暫晤面。他27日告訴媒體，希望「兩周內」能敲定俄烏停戰的協議，稍晚又說「如果要花比兩周多一點時間也還能接受」。

被問及與澤倫斯基談些什麼時，川普說對方強調需要更多武器。

川普說：「他告訴我他需要更多武器，我們會看看接下來會發生什麼事，我想看看關於俄羅斯的情況。對於俄羅斯的行為，特別是他們還在轟炸這事，我感到既驚訝又失望。」

國務卿魯比歐（Marco Rubio）27日在國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）表示，雖然對推動俄烏停戰仍有理由樂觀，但川普將在本周決定是否還要繼續扮促和推手，否則美國還有其他更重要的議題要處理。

法新社報導，川普在就職前曾誇口能在一天內結束俄烏戰爭，而他上任後也展開外交作為，想終結這場戰爭，但努力迄今尚未取得任何成果。

當被問到希望俄國總統普亭怎麼做時，川普答「我希望他別再（對烏）開火了，坐下來，把協議簽一簽。」

川普26日到羅馬出席教宗方濟各（Pope Francis）葬禮，他27日在新澤西州摩里斯鎮（Morristown）機場的停機坪登上空軍一號（Air Force One）返回華府前作上述表示。

川普說：「我相信，我們已有了協議的大致架構，我希望他能簽署。」

川普在教宗葬禮場邊與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，這是兩人自2月在白宮口角以來首次面對面交談。

雙方在聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）簡短交談後，川普對於普亭是否希望結束這場戰爭表示懷疑。他在一篇社媒貼文寫道「普亭這幾天向平民地帶、城鎮發射飛彈毫無道理，這讓我覺得或許他不想停手，只是在敷衍我，難道要改弦更張祭出間接制裁嗎？」

川普27日還說，他覺得澤倫斯基準備放棄克里米亞半島（Crimea）來達成和平協議。克里米亞位於黑海，是俄羅斯2014年兼併的烏克蘭土地。

當被問到是否認為澤倫斯基準備要「放棄」克里米亞時，川普答稱「哦，我想是的。」