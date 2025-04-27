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川普讚澤倫斯基「變冷靜」 魯比歐：1周內決定是否退出俄烏斡旋

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普（左）26日於梵蒂岡會晤烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（歐新社）
美國總統川普（左）26日於梵蒂岡會晤烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（歐新社）

紐約時報報導，川普總統27日敦促俄羅斯停止攻擊烏克蘭，且稱烏克蘭總統澤倫斯基「較為冷靜」，凸顯在梵蒂岡會晤後有所改觀。同日，國務卿魯比歐表示，川普政府將在一周內決定是否繼續斡旋俄烏停戰，但是並不清楚這個時程是為施壓俄烏儘速達成協議，抑或認真考慮退出。

路透描述，川普27日在新澤西州向記者表示，對於俄羅斯持續襲擊烏克蘭感到失望，並且表示在梵蒂岡和澤倫斯基一對一的會談進展理想，這是繼兩人在白宮鬧翻之後首度會面。

川普表示：「我認為澤倫斯基比較冷靜，我覺得他理解全局並且希望達成協議。」

美聯社報導，川普26日表達懷疑普亭停戰意願後，俄軍在27日稍早向烏克蘭全境發動149架無人機攻擊，造成至少4人死亡。

另一方面，魯比歐告訴國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press），接下來一周非常關鍵，「我們必須決定是否繼續參與俄烏斡旋，或者將轉向專注其他同樣重要、甚至在某些情況下更重要的協議」。

魯比歐補充，「我們很希望促成這件事，有理由樂觀，也必須保持務實。我們很接近了，但還不夠接近」。

川普給烏克蘭的和平方案內容之一是美國正式承認克里米亞屬於俄羅斯，並實質接受莫斯科擁有烏克蘭被占領區的統治權力。相較之下，歐洲與烏克蘭的提案則主張，將有關領土的詳細討論推遲到達成停火協議之後再研議。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）27日則表達憂心川普會對普亭「屈服」。他告訴有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union），「在烏克蘭付出如此多犧牲、失去這麼多生命，以及整個西方世界團結起來對抗普亭之後，若就這樣拋棄烏克蘭，將會是一場道德悲劇。」

烏克蘭 川普 澤倫斯基

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