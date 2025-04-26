特務出身普亭早耍過川普 CNN：美俄談判實力懸殊 俄醉翁之意在這事

有線電視新聞網引述專家指出，俄羅斯總統普亭（左）早在俄烏戰爭以前就成功操弄過美國總統川普（右）。圖為川普與普亭會面的資料照片。(美聯社)

有線電視新聞網（CNN）26日分析指出，俄羅斯 總統普亭 早在俄烏戰爭以前就成功操弄過美國總統川普 ，如今俄美交手更顯得雙方談判實力懸殊。外交專家指出，普亭出身前蘇聯情治機構「國家安全委員會」（KGB），練就一身操縱藝術，主打有勝負之分的「以牙還牙式」外交觀；反觀川普團隊則缺乏俄羅斯事務實戰經驗，以至於在烏克蘭問題上淪落下風。

對於許多克里姆林宮觀察人士，川普政府在烏克蘭問題上迄今都未能與莫斯科達成協議的結果並不意外。

外交政策專家、美國國家情報委員會俄羅斯及歐亞事務前情報官史坦特（Angela Stent）認為，從普亭的角度而言「目前談判進展非常順利」，他描述，「普亭無意停止戰爭，他想要的是恢復俄美外交關係，而他正在達成這個目標」。

華府智庫新歐亞戰略中心（New Eurasian Strategies Centre）外交政策負責人洛夫（John Lough）分析，普亭正在打拖延戰，希望消耗川普耐心直到放棄結束俄烏戰的目標，「因為普亭認為時間站在他這邊，他可以將烏克蘭逼入更不利的位置，並在華府的幫助下，說服基輔及其歐洲盟友接受以俄羅斯條件為基礎的和平協議」。

洛夫提到，普亭出身KGB，其訓練造就他處理談判的方式。普亭曾描述自己在KGB的工作便是「跟人打交道」，而且普亭「反應敏捷，能同時表現魅力和嚇阻」。

倫敦大學學院（UCL）俄羅斯外交政策助理教授傑可娃（Kalina Zhekova）談到，普亭過去就曾對川普使出這套外交手段。

2018年赫爾辛基的一次會晤，普亭將一顆足球交給川普，並且說「現在球在你手上」，意有所指講改善俄美關係。

傑可娃表示：「這顯示普亭精心算計的『以牙還牙式外交觀』，將外交視為有勝負之分的遊戲。普亭也很可能清楚意識到，川普是個自尊心脆弱，容易被浮誇舉措和禮物打動的人。」

2018年赫爾辛基會晤也被視為普亭的勝利，因為川普在記者會上不願譴責莫斯科干預2016年大選，違背美國情報機構的結論，實際上站隊莫斯科。

CNN指出，普亭的外交手段豐富多變，比如常以遲到數小時讓對方久等，製造亂局爭取更多談判選項，也會根據需求隨時改變立場，以上種種使得與普亭交手變得更加艱難。

傑可娃提到，普亭也善於用其他方式展現權力。2007年，普亭會晤時任德國總理梅克爾，刻意將其拉不拉多犬靠近梅克爾，儘管俄方事前已被告知梅克爾害怕狗。

回到美國交涉俄烏問題上，負責對俄斡旋的川普中東特使、房地產大亨威科夫則毫無政治或外交經驗，卻要與一位歷經5任美國總統、8任英國首相、3位中國國家領導人及6任北約秘書長的前KGB特務普亭直接交手。

而正式擔任川普烏克蘭特使的凱洛格，儘管具有一定的相關經驗，卻被邊緣化，僅負責烏克蘭事務，使得美方整體談判能力進一步受限。

再者，美方談判團隊的整體專業度也令人堪憂，美俄交涉實力有所落差。

在部分出訪行程中，威科夫由國務卿魯比歐及國安顧問沃茲陪同，兩人雖然政治資歷豐富，但在處理俄羅斯事務上毫無實績。

與之對比，俄羅斯代表團則包括長期擔任外交部長的拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、前駐美大使鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）以及曾在美國頂尖學府史丹佛與哈佛就學、俄羅斯主權財富基金負責人德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）。三人皆操流利英文且在與美國人打交道方面經驗豐富。

CNN提到，拖延、對每個細節斤斤計較，或是以不明說「不」的方式拒絕，都是俄羅斯慣用的談判策略。普亭及其高階談判代表過去在多次場合中，包括敘利亞停火談判期間，都曾運用這些手段。

現在並不清楚川普政府未能預見這種行為，是因為缺乏察覺此類策略的專業知識，還是乾脆選擇與之配合。

在這場外交角力中，普亭憑藉巧妙的操縱術與談判經驗，加上俄方代表團的專業優勢，使得美方在烏克蘭議題上處於明顯劣勢。