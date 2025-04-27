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與澤倫斯基會談 川普改口質疑普亭不想結束戰爭 必要時制裁

編譯潘勛／綜合報導
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川普總統(左)與烏克蘭總統澤倫斯基(右)26日在教宗方濟各葬禮外會談，是2月下旬兩人在白宮橢圓形辦公室火爆會面以來，第一次碰頭。白宮稱會談「富有建設性」。(歐新社)
川普總統(左)與烏克蘭總統澤倫斯基(右)26日在教宗方濟各葬禮外會談，是2月下旬兩人在白宮橢圓形辦公室火爆會面以來，第一次碰頭。白宮稱會談「富有建設性」。(歐新社)

川普總統26日一改態度，表示非常懷疑俄羅斯總統普亭結束俄烏戰爭的意願，並質疑俄烏能否很快達成和平協議；而在此前一天，川普還稱俄烏「很接近達成協議」；川普26日與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在梵蒂岡一對一短暫會面，評估結束俄烏戰爭的可能性，澤倫斯基稱這次會談極具意義。

美聯社報導，川普飛往梵蒂岡參加教宗方濟各的葬禮，並曾短暫會晤澤倫斯基會晤；他在回美的專機上發貼文指出，「普亭沒有理由在過去幾天，向(烏克蘭)平民區、城鎮發射飛彈」。

川普暗示要進一步制裁俄國，在社媒貼文中寫道，「這讓我想到，或許他(指普亭)不想結束這場戰爭，只是一路耍我，所以有必要極不同地來處理，要透過『銀行體制』還是『二級制裁』？太多人正在喪生。」

川普與其高級助手密集行動，欲達成協議而結束俄烏戰爭，但現在川普表示自己產生新的懷疑。川普特使威科夫(Steve Witkoff)25日在莫斯科會見普亭後，川普曾正面評估俄烏局勢，表示俄烏雙方「很接近達成協議」，但僅隔一天便發新貼文，反差強烈。

川普與澤倫斯基在教宗葬禮外會談，是2月下旬兩人在白宮橢圓形辦公室火爆會面以來，第一次碰頭。

路透(Reuters)報導，澤倫斯基表示，這次與川普會面，若是達成他期盼的那種和平，那會議有可能證實具歷史意義；白宮發言人形容兩位領袖會面「富有建設性」。

會面結束後，澤倫斯基辦公室表示，雙方團隊會安排川普、澤倫斯基26日再度交談。不過川普是搭乘空軍一號專機直飛羅馬機場，葬禮後又花10小時直接飛回美國。

澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫(Serhii Nykyforov)表示，川普、澤倫斯基並未再度面對面商談，原因是兩人行程都很緊湊。

澤倫斯基在社群媒體形容，教宗葬禮外的這次會面「很好」，他一對一與川普討論了很多，希望達成大家都要的結果，即保衛人民的性命、全面無條件停火、可靠持久的和平，預防再爆發戰爭。澤倫斯基26日另與英國總理施凱爾(Keir Starmer)、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)會面。

川普 澤倫斯基 普亭

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