告別教宗／川普訪義忙外交 與澤倫斯基教堂對談最吸睛

川普總統(右二)26日在梵蒂岡參加教宗方濟各葬禮的短暫停留期間，與各國領導人的互動引人注目。圖為他與法國總統馬克宏(左一)、英國首相施凱爾(左二)和烏克蘭總統澤倫斯基(右一)寒暄。(美聯社)

教宗方濟各逝世後，川普 總統飛抵梵蒂岡參加26日舉行的葬禮，短暫停留羅馬的14小時中與各國領導人的互動引人注目，尤其是在聖伯多祿大教堂與烏克蘭 總統澤倫斯基 的簡要會面最為吸睛。

紐約時報報導，這是川普上任後的首次出訪，行程安排之快讓他沒有時間討論諸如對歐盟關稅政策及安全預算、俄羅斯關係正常化等事項。不過葬禮盛況空前，即使缺乏實質會談，川普每一次握手和對話的政治意義都被審視。身穿藍色西裝的川普在大多為黑色服裝的人群中顯得突出，他簡短地問候了坐在幾把椅子之外的歐盟執委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)；范德賴恩並不在過去三個月中訪問白宮的領導人之列。

在葬禮開始前，川普也與法國總統馬克宏、英國首相施凱爾(Keir Starmer)簡短交談了一會。與川普關係友好的義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)辦公室也發布兩人合照，但未發表任何聲明表明雙方進行實質會談。

而川普與澤連斯基約15分鐘的會面，更充滿了象徵意義與神祕感。在等待儀式開始時，兩人坐在教堂中央兩把簡單的金屬椅上，就這麼深入對談。這是自2月底兩人在橢圓形辦公室發生爭執以來的首次會面，當時那場電視直播的會談不歡而散，澤倫斯基未簽署任何協議、連午餐都沒吃，就悻然離去。

烏克蘭發言人雖暗示26日將在羅馬有更多會談，但川普還是迅速離開了。川普登上「空軍一號」後，這位發言人表示由於兩國總統日程安排非常緊湊，不會舉行第二次會談。

川普回國後發長文，將烏克蘭困境歸咎於他的前任歐巴馬和拜登，後者在方濟各葬禮上坐他身後四排。川普譏諷「這是瞌睡喬的戰爭，不是我的」。他也批評俄羅斯總統普亭過去幾天向平民區、城鎮發射飛彈毫無道理，「這讓我覺得他也許不想停止戰爭，他只是在耍我」，並在貼文中威脅要對俄實施新制裁。

澤倫斯基則發文稱他從橢圓形辦公室會面中吸取了教訓：即使尖銳分歧依然存在，也要始終心懷感激，「這是一次非常有象徵意義的會晤，如果能取得共同成果，有可能成為歷史性的會面。」他寫道討論要點包括全面無條件停火、可靠持久的和平，防止另一場戰爭爆發。