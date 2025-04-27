告別教宗／川普訪義忙外交 與澤倫斯基教堂對談最吸睛
教宗方濟各逝世後，川普總統飛抵梵蒂岡參加26日舉行的葬禮，短暫停留羅馬的14小時中與各國領導人的互動引人注目，尤其是在聖伯多祿大教堂與烏克蘭總統澤倫斯基的簡要會面最為吸睛。
紐約時報報導，這是川普上任後的首次出訪，行程安排之快讓他沒有時間討論諸如對歐盟關稅政策及安全預算、俄羅斯關係正常化等事項。不過葬禮盛況空前，即使缺乏實質會談，川普每一次握手和對話的政治意義都被審視。身穿藍色西裝的川普在大多為黑色服裝的人群中顯得突出，他簡短地問候了坐在幾把椅子之外的歐盟執委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)；范德賴恩並不在過去三個月中訪問白宮的領導人之列。
在葬禮開始前，川普也與法國總統馬克宏、英國首相施凱爾(Keir Starmer)簡短交談了一會。與川普關係友好的義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)辦公室也發布兩人合照，但未發表任何聲明表明雙方進行實質會談。
而川普與澤連斯基約15分鐘的會面，更充滿了象徵意義與神祕感。在等待儀式開始時，兩人坐在教堂中央兩把簡單的金屬椅上，就這麼深入對談。這是自2月底兩人在橢圓形辦公室發生爭執以來的首次會面，當時那場電視直播的會談不歡而散，澤倫斯基未簽署任何協議、連午餐都沒吃，就悻然離去。
烏克蘭發言人雖暗示26日將在羅馬有更多會談，但川普還是迅速離開了。川普登上「空軍一號」後，這位發言人表示由於兩國總統日程安排非常緊湊，不會舉行第二次會談。
川普回國後發長文，將烏克蘭困境歸咎於他的前任歐巴馬和拜登，後者在方濟各葬禮上坐他身後四排。川普譏諷「這是瞌睡喬的戰爭，不是我的」。他也批評俄羅斯總統普亭過去幾天向平民區、城鎮發射飛彈毫無道理，「這讓我覺得他也許不想停止戰爭，他只是在耍我」，並在貼文中威脅要對俄實施新制裁。
澤倫斯基則發文稱他從橢圓形辦公室會面中吸取了教訓：即使尖銳分歧依然存在，也要始終心懷感激，「這是一次非常有象徵意義的會晤，如果能取得共同成果，有可能成為歷史性的會面。」他寫道討論要點包括全面無條件停火、可靠持久的和平，防止另一場戰爭爆發。
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