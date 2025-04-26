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24小時結束俄烏戰 川普坦承誇大「我就是打個比方，只是開玩笑」

記者陳熙文／華盛頓報導
川普特使威科夫(左)25日到克里姆林宮會見普亭，再談如何結束俄烏戰爭。(美聯社)
川普特使威科夫(左)25日到克里姆林宮會見普亭，再談如何結束俄烏戰爭。(美聯社)

川普上周接受時代雜誌專訪時坦承，當初承諾在第二任期的「第一天」就結束俄烏戰爭，只是「象徵性」的說法，有些誇張。 他說：「好吧，我就是打個比方。顯然，大家知道，當我這麼說的時候，只是開玩笑；但也意味著這一切將會結束。」

川普在競選期間多次表示，他將在上任後的24小時內結束戰爭。但這項承諾從未實現，他表示談判比預期的更困難。他告訴時代雜誌，這場戰爭已持續了三年，而他才剛接手調停。他相信俄羅斯總統普亭在涉及烏克蘭領土時，「想把一切都奪走」，盡管他24日已表示，俄羅斯承認它不能這樣做。

美國特使威科夫(Steve Witkoff)25日與俄羅斯總統普亭會面，川普總統當天稱俄烏之間的和平談判非常順利，不過川普也指出，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)尚未簽署美烏礦產協議，希望盡快簽署。

根據BBC報導，烏克蘭首都基輔(Kyiv)市長克里契科(Vitali Klitschko)受訪時表示，烏克蘭可能需要放棄領土，以和俄國達成和平協議。

威科夫25日與普亭會面，討論俄烏和談的相關議題；據了解，兩人會面長達三小時，並有建設性的對話；普亭的顧問鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)表示，俄烏未來重新展開直接對談是討論的重點之一。

盡管美方並未釋出威科夫與普亭會面的相關內容，不過川普25日在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，為達成俄烏和平協議的工作進行的很順利(smoothly)，預期未來會獲得成功。

川普也在發文中表示，澤倫斯基還沒有簽下與美國締結稀土協議的最終文件；川普說，這項協議至少已經遲到三周，川普希望立即簽署礦產簽署。

外傳美方上周已向烏克蘭提案和平協議的條件，其中包括美方承認遭俄國併吞的克里米亞是俄國領土；川普接受時代雜誌訪問時表示，俄國未來會持續掌控克里米亞，澤倫斯基也明白這點，大家都明白這點。

克里契科則在接受BBC訪問時表示，烏克蘭可能必須放棄領土以換取和平；克里契科指出，放棄領土是可能的情況之一，縱然不公平，但為了和平、暫時的和平，這有可能是解決方案。澤倫斯基也對此讓步，稱領土的問題可以做討論，只要雙方同意全面、無條件的停火。

川普 烏克蘭 普亭

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