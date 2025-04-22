川普指控日本砸保齡球試美車 日交通省認：球體撞引擎蓋

美國總統川普。（路透）

美國總統川普 多次抱怨「日本 幾乎不進口美國車」，日前發文列舉八大非關稅作弊黑招更點名日本用保齡球砸車做安全測試，對此日本國土交通省否認使用保齡球，但是承認「確實會用球狀裝置撞擊引擎蓋」。至於日本街頭鮮少見到美國車，日本首相石破茂21日在參院 預算委員會也正面回應。

日本放送協會（NHK）21日報導，有關川普提到「保齡球測試」，日本國土交通省表示，目前並沒有使用保齡球進行汽車測試的國家制度。

然而，依據《道路運送車輛法》認證制度「型式指定」，會針對43項標準進行檢測。其中，在確認是否符合「行人保護基準」的項目中，確實會使用球狀裝置撞擊引擎蓋。

不過，這項測試的目的僅限於檢驗是否達到行人保護標準，目的是評估車輛是否具備吸收衝擊、減少對行人傷害的設計，並非用來評估車輛本身的堅固程度，也非如川普所說「只要有一點凹陷就會不合格」。

以日本自動車事故對策機構（NASVA）負責執行日本新車評鑑計畫（JNCAP）所做「行人保護基準測試」為例，根據官方模擬汽車與行人碰撞影片可見，當中使用稱為「撞擊體」（impactor）的球狀裝置，分別模擬成人與兒童的頭部，撞擊汽車的引擎蓋。

除此之外，日本首相石破茂21日在參院預算委員會回應日本少有美國車一事，稱「我原本就不認為左駕車在日本會賣得動」。

石破指出，雖然部分美國車廠會針對某些車型生產外銷用的右駕車，但大多數情況下因市場規模較小或需額外設施等考量，並未進行右駕車生產。

另外，日本議員上田清司認為，美國車在日本賣不動，還有一個原因是「美方對日本的道路條件、住宅環境與節能意識缺乏理解」，並認為美方應承認自身問題，帶著此認知進行談判。