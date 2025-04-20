美官員曝烏90%同意和平方案 烏國防部否認
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根據紐約郵報報導，美國一名高層官員透露，烏克蘭國防部長已向美方表示，基輔方面「90%」同意川普總統提出的和平方案，接下來的關鍵，將取決於莫斯科是否願意加入談判。然而，英國天空新聞報導指出，烏克蘭國防部19日否認了紐約郵報的說法。
烏克蘭國防部向天空新聞發表聲明，稱他們「不做政治決策」，因此也無法做出「任何百分比評估」。
烏克蘭國防部表示：「我們有幾個原則立場：我們在3月11日就支持了美國提出的全面停火提議，但俄羅斯不支持美國的停火提議，並持續每天空襲烏克蘭的城市和基礎設施。在這種狀況下，我們不清楚有誰能夠討論或以『百分比』評估任何對話的進展。我們的關鍵問題是，如何確保停火提案可以運作並被可靠監控。我們仍和美國夥伴保持有建設性的對話，並全力致力結束這場戰爭。」
另據報導，俄羅斯總參謀長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)19日表示，俄軍已收復烏克蘭去年8月入侵庫斯克州所占領土的超過99%，只有一個村莊未收復。
報導說，格拉西莫夫在一場電視播出的會議告訴俄羅斯總統普亭：「在烏克蘭武裝部隊發動入侵的庫斯克州，領土主要的部分……現在已被解放。面積為1260平方公里，占當初被占領領土的99.5%。」
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