我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公校掠影／川普裁撤教育部 傷害少數族裔和低收入家庭

私校大觀／為前途選私校？看看總統、企業家上什麼學校？

美官員曝烏90%同意和平方案 烏國防部否認

編譯羅方妤／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為烏克蘭搜救隊員18日在東北部蘇米一間遭俄軍無人機襲擊的麵包店工作。(路透)
圖為烏克蘭搜救隊員18日在東北部蘇米一間遭俄軍無人機襲擊的麵包店工作。(路透)

根據紐約郵報報導，美國一名高層官員透露，烏克蘭國防部長已向美方表示，基輔方面「90%」同意川普總統提出的和平方案，接下來的關鍵，將取決於莫斯科是否願意加入談判。然而，英國天空新聞報導指出，烏克蘭國防部19日否認了紐約郵報的說法。

烏克蘭國防部向天空新聞發表聲明，稱他們「不做政治決策」，因此也無法做出「任何百分比評估」。

烏克蘭國防部表示：「我們有幾個原則立場：我們在3月11日就支持了美國提出的全面停火提議，但俄羅斯不支持美國的停火提議，並持續每天空襲烏克蘭的城市和基礎設施。在這種狀況下，我們不清楚有誰能夠討論或以『百分比』評估任何對話的進展。我們的關鍵問題是，如何確保停火提案可以運作並被可靠監控。我們仍和美國夥伴保持有建設性的對話，並全力致力結束這場戰爭。」

另據報導，俄羅斯總參謀長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)19日表示，俄軍已收復烏克蘭去年8月入侵庫斯克州所占領土的超過99%，只有一個村莊未收復。

俄羅斯總參謀長格拉西莫夫(左)19日對俄羅斯總統普亭(右)說，俄軍已收復烏克蘭去...
俄羅斯總參謀長格拉西莫夫(左)19日對俄羅斯總統普亭(右)說，俄軍已收復烏克蘭去年8月入侵庫斯克州所占領土的超過99%，只有一個村莊未收復。(歐新社)

報導說，格拉西莫夫在一場電視播出的會議告訴俄羅斯總統普亭：「在烏克蘭武裝部隊發動入侵的庫斯克州，領土主要的部分……現在已被解放。面積為1260平方公里，占當初被占領領土的99.5%。」

烏克蘭 國防部 俄羅斯

上一則

川普內建關稅腦 分析：靠心理戰打貿易戰 決策藏大風險

下一則

川普最新停火信號？傳美擬承認俄控克里米亞

延伸閱讀

不講武德？普亭才說停火30小時 幾分鐘後烏克蘭遭空襲

不講武德？普亭才說停火30小時 幾分鐘後烏克蘭遭空襲
俄總參謀長：已收復烏軍所占庫斯克領土的99.5%

俄總參謀長：已收復烏軍所占庫斯克領土的99.5%
俄羅斯：烏克蘭無人機狂轟庫斯克 1死9傷

俄羅斯：烏克蘭無人機狂轟庫斯克 1死9傷
烏證實攻俄貝爾哥羅德 澤倫斯基：戰爭必須回到原點

烏證實攻俄貝爾哥羅德 澤倫斯基：戰爭必須回到原點

熱門新聞

美國總統川普11日搭乘空軍一號前往佛州棕櫚灘國際機場。(路透)

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

2025-04-12 20:59
白宮最新聲明指出，由於中國採取報復行動，對中國進口美國的商品關稅已由現在的145%提高至245%。(白宮官網截圖)

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅 最高245%

2025-04-16 00:58
美國總統川普14日在白宮南草坪出席行程。美聯社

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

2025-04-15 11:29
哈佛大學(Harvard University)成為公開反抗川普政府要求配合改革的首例。路透

哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普

2025-04-16 02:28
自川普「解放日」記者會後，貿易顧問納瓦羅固定在白宮橢圓辦公室出入。(路透資料照)

WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

2025-04-18 21:52
總統川普（右）連日加碼對中關稅，中國國家主席習近平（左）也不甘示弱回擊，美中貿易戰熱烈開打。(美聯社)

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

2025-04-13 08:45

超人氣

更多 >
習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因
中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱

中國停止接收 1架波音飛機返美 中本土「中國商飛」競爭力恐削弱
不滿川普執政 美500萬人上街反川普

不滿川普執政 美500萬人上街反川普
中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高

中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高
「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人