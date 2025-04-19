「俄烏戰不是美國的戰爭」魯比歐：美不排除退出俄烏斡旋

國務卿魯比歐17日指出，如果俄烏和談在數日內仍然不見進展，美國將會退出斡旋。川普總統也表示支持，但還是對和談結果抱持希望。（路透）

川普 總統18日表示，希望俄烏戰爭能在短時間內看到結束的可能，否則美國會放棄斡旋；國務卿魯比歐 （Marco Rubio）也表示，俄烏戰爭不是美國的戰爭，指如果無法在數日內確定可以結束戰爭，美國不會持續介入。

魯比歐與美國特使威科夫（Steve Witkoff）一同飛往法國巴黎，與歐洲各國討論如何結束俄烏戰爭。

川普在競選時曾宣稱上任第一天就可以結束俄烏戰爭，但兩國戰爭持續三年，似乎還未到盡頭。川普1月上任後介入調停，並要求烏克蘭 以礦產資源換取美國軍援。不過，從魯比歐透露的訊息，美方不排除抽身。

魯比歐18日表示，俄烏戰爭很可怕，但不是美國的戰爭；美國不但沒有引發戰爭，還在過去逾三年的時間裡幫助烏克蘭，而美國現在希望戰爭結束，並指，川普總統上任87天以來，不斷努力結束戰爭。

魯比歐說，美國此刻必須決定俄烏戰爭有無結束的可能性，這也是為什麼美國正與兩邊溝通，包括威科夫已與俄羅斯總統普亭見面三次，魯比歐也與烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）多次與烏方接觸。

能夠終戰 美才盡力協助

魯比歐說，美國必須在數日內、非數周內，釐清俄烏是否有結束的可能性；如果戰爭有辦法結束，美國會盡全力協助。

如果戰爭沒有結束的可能，魯比歐說，川普可能會說，可以了，美國會在雙方準備好接受和平時提供協助，但美國不會花費數周或數月的時間持續介入幫忙。

川普總統曾宣示上任第一天就可以終止俄烏戰爭，但他上任將近一百天，和談進展似不順利。俄羅斯18日再發動無人機攻擊基輔。（美聯社）

魯比歐說，美國必須很快地決定，在數日內判斷戰爭是否有辦法結束；如果在接下來的幾周內發現沒有辦法，美國有其他的優先事項。

魯比歐18日也致電北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte），向他簡報美方日前向烏克蘭和俄國提出的和平方案，希望此方案能被雙方接受；魯比歐並表示，若短時間內沒有浮現指向和平的清楚途徑，美國將退出調解和平。

川普稍後面對媒體時，也支持魯比歐的說法。至於數日內是多久？川普說，他不能說在幾天內要得到答案，但希望是在很短（very shortly）的時間內；川普說，俄烏戰爭每周平均就有2500名年輕士兵陣亡，美國希望盡快結束戰爭。

川普也表示，如果俄國或烏克蘭任何一方讓談判的過程變得困難，美國就會說，「你們是一群傻子、是一群糟糕的人，我們放棄了（take a pass），不過希望我們不會走到那步田地。」

至於媒體詢問川普，是否準備好完全撒手不管俄烏和談，川普說，他不願意這麼說，但美國希望戰爭能夠結束。

烏克蘭士兵協助一名在俄國無人機攻擊中受傷的居民。（路透）

被普亭玩弄？川普否認

記者也詢問川普，會不會認為俄羅斯總統普亭在拖延？川普說，他希望沒有，但川普說，如果他發現普亭有拖延的企圖，會讓大家知道；川普也否認他被普亭玩弄。

川普稍早表示，最快24日可以和烏克蘭簽署礦產協議。