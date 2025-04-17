川普接見義總理梅洛尼：100%有信心與歐盟達成關稅協議

美國總統川普17日在白宮接見到訪的義大利總理梅洛尼。(美聯社)

川普 總統17日在白宮接見到訪的義大利總理梅洛尼 （Giorgia Meloni），談及關稅 、國防開支及移民等問題。川普說「百分之百」有信心在90日的關稅暫停期結束前，與歐洲達成貿易協議。兩人皆強調，對於推進談判成果抱持高度期待。

路透報導，根據川普先前公布的關稅政策，歐盟27國面臨美方對鋼鐵、鋁與汽車等商品加徵25%關稅，其他產品亦可能面臨更廣泛的限制，理由是這些國家對美國出口設有不公平障礙。川普強調，他「百分之百確信」最終將與歐洲達成協議，這是他祭出關稅政策以來，對談判前景最為正面的評論。

川普在白宮橢圓辦公室與梅洛尼會晤後向媒體表示，「我們會達成一項非常棒的貿易協議。他們非常想談，我們也會去談，協議會公平且雙贏。」

梅洛尼則自詡為美歐之間的橋梁，雖然承認無法代表整個歐盟簽署協議，但她認為坦率溝通有助化解雙方分歧，稱「我相信我們可以談成，我來這裡就是為了促成這件事。」

川普則再次表示，美國願與盡可能多的國家簽署貿易協議，以降低關稅措施的衝擊。當被問及是否有優先國家時，他回應：「每個國家都是我的優先順序。」川普也重申有信心與中國達成貿易協議。

雖然川普與多數歐洲領袖關係冷淡，但與現年48歲的保守派領袖梅洛尼則關係密切。她是唯一受邀出席川普1月總統就職典禮的歐盟領袖，川普此次訪談中亦對其領導風格讚譽有加，強調「我們的關係非常好」。

在共進午餐後，兩人一同在橢圓辦公室接受長時間訪問，除談及貿易，也討論了對多元政策與移民議題的強硬立場。梅洛尼表示，美國副總統范斯（JD Vance）將於18日訪問羅馬，而川普也已接受她的邀請，預計近期造訪義大利。

在會中，川普還特別稱讚梅洛尼用義大利語發表的長篇回應「非常動人」，並堅持要聽翻譯版本。

川普上周宣布對全球大多數國家的關稅措施暫停90天，為梅洛尼此行鋪路，也讓她得以在美歐之間維持平衡。一方面她與川普在理念上關係密切，另一方面又需顧及與其他歐洲盟邦的合作，這些國家對川普加徵關稅以及排除歐盟參與俄烏和平談判的做法多所批評。

義大利去年對美國的貿易順差達400億歐元（約合454億美元），國內呼籲她保護出口導向的經濟壓力高漲，同時又須展現捍衛整體歐盟利益的立場。

梅洛尼也向媒體透露，義大利有望在今年6月的北約會議上宣布，將達成國防支出占GDP的2%的目標。

根據北約數據，義大利2024年原預估國防支出為GDP的1.49%，低於北約目前的2%門檻，更遠低於川普主張的5%軍費占比。