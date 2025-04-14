我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛校長強硬拒絕配合川普 22億補助遭凍結

谷歌又裁員 波及Android及Pixel部門

川普擬在美墨邊境設軍事基地 繞法拘留移民引爭議

編譯徐榆涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國官員透露川普政府計畫在美墨邊境設立軍事基地。(路透)
美國官員透露川普政府計畫在美墨邊境設立軍事基地。(路透)

美聯社引述美國官員說法報導，川普政府正計畫將一條沿美墨邊界延伸的聯邦土地移交給國防部，由陸軍接管並納入軍事基地的一部分，此舉可能讓軍隊合法拘留試圖越界的移民或非法入侵者。

此舉被視為繞過《禁止軍隊參與國內執法法案》（Posse Comitatus Act）的一項策略。該法案禁止美軍在美國本土執行民事執法任務。然而，若土地正式納入軍事基地，軍隊則可依「基地防衛」名義進行安保行動，包括拘留闖入者。一名總統職權專家指出，此舉恐引發憲政爭議與法律挑戰。

根據其中一名美方官員說法，此次接管涉及的地帶名為「羅斯福保留區」（Roosevelt Reservation），是一條自新墨西哥州延伸至加州、寬約60英尺的聯邦緩衝區，排除印第安部落或私人擁有的土地。該區域原由內政部管轄，川普於11日晚間發布總統備忘錄，指示將其移交給國防部。

美官員指出，未來45天，國防部將測試接管新墨西哥州一段羅斯福保留區的行動。該地點位於亞利桑那州華楚卡堡（Fort Huachuca）以東，而華楚卡堡是一座現役陸軍基地。測試期間，軍方將加裝額外的圍欄與告示牌，警告民眾勿擅自闖入。

官員指出，軍警有權逮捕任何未經授權進入者，若有非法入境移民被軍方拘留，將交由當地執法人員處理，而非由軍方自行裁決。

目前尚不清楚是否會要求軍方增派邊境人力。據統計，目前約有7100名現役部隊受聯邦指揮部署在邊境，另有約4600名國民兵由各州調度。

依據美國《民兵法》，軍隊不得執行民間執法任務，但川普政府嘗試透過將邊境地區畫為軍事設施的方式繞過法規。對此，布倫南司法中心總統緊急權力專家戈坦（Elizabeth Goitein）指出：「軍事用途原則」（military purpose doctrine）雖有例外情況，但此案不適用，且勢必面臨司法挑戰。

戈坦表示，即使軍隊駐紮於被指定為軍事設施的土地上，仍須證明其主要任務並非執行邊境安全與執法職責，強調川普命令將羅斯福保留區畫歸軍方的核心目的，正是「確保邊境安全」，因此難以避開法律限制。

她說，「所謂『軍事用途原則』，僅適用於執法行為為附帶性質的情況」，但「問題在於，這塊土地是否具備與邊境海關或安全執法無關的軍事目的？」

邊境 川普

上一則

考慮暫緩25%汽車關稅？川普：我是很有彈性的人

下一則

哈佛拒配合川普「22億補助遭凍結」 校長：政府不應命令私大做什麼

延伸閱讀

大學應拒絕屈從政治脅迫…川普資金要脅 哈佛不應立場曖昧

大學應拒絕屈從政治脅迫…川普資金要脅 哈佛不應立場曖昧
考慮暫緩25%汽車關稅？川普：我是很有彈性的人

考慮暫緩25%汽車關稅？川普：我是很有彈性的人
義烏小物…央視記者直擊：川普商店遮「Made in China」

義烏小物…央視記者直擊：川普商店遮「Made in China」
日相示警：川普關稅恐根本上改變全球經濟秩序

日相示警：川普關稅恐根本上改變全球經濟秩序

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

2025-04-09 13:39
美國總統川普9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天。(路透)

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

2025-04-09 19:44
川普將對中關稅提升至125%，在未來幾年內可能讓中國對美的出口減半，但部分中國商品難以迅速被取代，導致美國消費者消費金額長期上漲。圖為堆滿貨櫃的美國港口。（歐新社）

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

2025-04-10 17:28
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

2025-04-08 14:19
美國總統川普11日搭乘空軍一號前往佛州棕櫚灘國際機場。(路透)

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

2025-04-12 20:59
川普9日暫緩對貿易夥伴對等關稅90天，唯獨加碼對中國關稅至125%。圖為加州洛杉磯一家布料商店，店員表示，該店95%的布料來自中國。(歐新社)

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

2025-04-09 21:47

超人氣

更多 >
紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難
曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕
4生肖穀雨後一飛沖天 屬虎商場突圍成功、他遇貴人領契機 

4生肖穀雨後一飛沖天 屬虎商場突圍成功、他遇貴人領契機 
加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連
繼消費電子產品之後 川普考慮豁免「這項」關稅

繼消費電子產品之後 川普考慮豁免「這項」關稅