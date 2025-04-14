川普擬在美墨邊境設軍事基地 繞法拘留移民引爭議

美國官員透露川普政府計畫在美墨邊境設立軍事基地。(路透)

美聯社引述美國官員說法報導，川普 政府正計畫將一條沿美墨邊界延伸的聯邦土地移交給國防部，由陸軍接管並納入軍事基地的一部分，此舉可能讓軍隊合法拘留試圖越界的移民或非法入侵者。

此舉被視為繞過《禁止軍隊參與國內執法法案》（Posse Comitatus Act）的一項策略。該法案禁止美軍在美國本土執行民事執法任務。然而，若土地正式納入軍事基地，軍隊則可依「基地防衛」名義進行安保行動，包括拘留闖入者。一名總統職權專家指出，此舉恐引發憲政爭議與法律挑戰。

根據其中一名美方官員說法，此次接管涉及的地帶名為「羅斯福保留區」（Roosevelt Reservation），是一條自新墨西哥州延伸至加州、寬約60英尺的聯邦緩衝區，排除印第安部落或私人擁有的土地。該區域原由內政部管轄，川普於11日晚間發布總統備忘錄，指示將其移交給國防部。

美官員指出，未來45天，國防部將測試接管新墨西哥州一段羅斯福保留區的行動。該地點位於亞利桑那州華楚卡堡（Fort Huachuca）以東，而華楚卡堡是一座現役陸軍基地。測試期間，軍方將加裝額外的圍欄與告示牌，警告民眾勿擅自闖入。

官員指出，軍警有權逮捕任何未經授權進入者，若有非法入境移民被軍方拘留，將交由當地執法人員處理，而非由軍方自行裁決。

目前尚不清楚是否會要求軍方增派邊境 人力。據統計，目前約有7100名現役部隊受聯邦指揮部署在邊境，另有約4600名國民兵由各州調度。

依據美國《民兵法》，軍隊不得執行民間執法任務，但川普政府嘗試透過將邊境地區畫為軍事設施的方式繞過法規。對此，布倫南司法中心總統緊急權力專家戈坦（Elizabeth Goitein）指出：「軍事用途原則」（military purpose doctrine）雖有例外情況，但此案不適用，且勢必面臨司法挑戰。

戈坦表示，即使軍隊駐紮於被指定為軍事設施的土地上，仍須證明其主要任務並非執行邊境安全與執法職責，強調川普命令將羅斯福保留區畫歸軍方的核心目的，正是「確保邊境安全」，因此難以避開法律限制。

她說，「所謂『軍事用途原則』，僅適用於執法行為為附帶性質的情況」，但「問題在於，這塊土地是否具備與邊境海關或安全執法無關的軍事目的？」