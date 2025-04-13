間接談判 美畫禁擁核武紅線 伊朗：若干可行擬議已備妥

伊朗官方新聞發布的照片顯示，伊朗外長阿拉奇(左二)率領伊朗代表團到阿曼與美國特使威科夫談判。(歐新社)

美國中東特使威科夫(Steve Witkoff)12日在阿曼首都馬斯開特(Muscat)與伊朗 外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)展開核會談。一位阿曼消息人士同日向路透說，美伊會談聚焦中東緊張降溫、換囚及減緩對伊制裁換取德黑蘭克制其核計畫的有限協議。

伊朗外交部發言人巴格赫里(Esmail Baghaei)在社群媒體說，伊美在阿曼舉行「間接談判」，兩國代表團在不同會議室，阿曼外長布沙迪居中傳遞訊息。該部並稱兩國談判人員曾直接談話「幾分鐘」。巴格赫里另在伊朗官媒稱，這次協商只是開始。

川普 總統11日在空軍一號總統專機上說，希望伊朗成為美好偉大且幸福的國家，「但他們不能擁有核武」；他7日曾稱美伊將直接會談。華爾街日報11日報導，威科夫會前也說，美方立場首先是要求伊朗完全廢除核武計畫，「這不代表我們不會在細節上找到其他方法讓兩國達成妥協」，但美方紅線將是伊朗不能將其核能力武器化。

威科夫並說這次初步會談事關建立信任，「這涉及討論為何達成協議對我方這麼重要，而非協議的確切條款」；若要達成任何協議，都須有實質驗證措施以確保伊朗不會生產核彈。伊朗若拒絕撤除核計畫，他將回報給川普以決定如何繼續。

伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)的顧問夏卡尼則在社群媒體X說，德黑蘭尋求達成真正且公平協議，「若干重要且可行的擬議已備妥」；若華府 展現善意，朝向協議的路徑將很平順。

分析家說，施壓伊朗完全撤除核計畫將導致僵局甚至恐釀軍事衝突。美國國務院前禁止核擴散官員艾恩宏說，川普現在立足點有利，但不該過分自信。

歐巴馬政府2015年談成伊朗核協議以阻止伊朗取得核武，但未堅持伊朗完全廢除核計畫。川普批評該協議太軟弱，在第一任的2018年退出並再對伊朗石油業祭出全面制裁，其後德黑蘭也不再守約。

路透11日引述分析家和外交官分析，華府這次與伊朗談判不與歐洲協調、宣布談判消息前未知會歐洲國家相關情況，將削弱美方影響力，使美國和以色列更可能最終對伊朗採取軍事行動。

路透指，美國退出伊朗核協議後不再能啟動所謂「回彈機制」；此機制允許該協議成員國重新對伊朗實施國際制裁。英國、德國和法國是僅存尚未退出協議、有能力和興趣啟動回彈的國家，掌握關鍵籌碼，華府與這三國結盟至關重要。