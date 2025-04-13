我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休生活／薪資單被扣了OASDI稅 怎麼一回事

封面故事財務篇／快退休了 脆弱族5招保資產

間接談判 美畫禁擁核武紅線 伊朗：若干可行擬議已備妥

編譯高詣軒／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗官方新聞發布的照片顯示，伊朗外長阿拉奇(左二)率領伊朗代表團到阿曼與美國特使威科夫談判。(歐新社)
伊朗官方新聞發布的照片顯示，伊朗外長阿拉奇(左二)率領伊朗代表團到阿曼與美國特使威科夫談判。(歐新社)

美國中東特使威科夫(Steve Witkoff)12日在阿曼首都馬斯開特(Muscat)與伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)展開核會談。一位阿曼消息人士同日向路透說，美伊會談聚焦中東緊張降溫、換囚及減緩對伊制裁換取德黑蘭克制其核計畫的有限協議。

伊朗外交部發言人巴格赫里(Esmail Baghaei)在社群媒體說，伊美在阿曼舉行「間接談判」，兩國代表團在不同會議室，阿曼外長布沙迪居中傳遞訊息。該部並稱兩國談判人員曾直接談話「幾分鐘」。巴格赫里另在伊朗官媒稱，這次協商只是開始。

川普總統11日在空軍一號總統專機上說，希望伊朗成為美好偉大且幸福的國家，「但他們不能擁有核武」；他7日曾稱美伊將直接會談。華爾街日報11日報導，威科夫會前也說，美方立場首先是要求伊朗完全廢除核武計畫，「這不代表我們不會在細節上找到其他方法讓兩國達成妥協」，但美方紅線將是伊朗不能將其核能力武器化。

威科夫並說這次初步會談事關建立信任，「這涉及討論為何達成協議對我方這麼重要，而非協議的確切條款」；若要達成任何協議，都須有實質驗證措施以確保伊朗不會生產核彈。伊朗若拒絕撤除核計畫，他將回報給川普以決定如何繼續。

伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)的顧問夏卡尼則在社群媒體X說，德黑蘭尋求達成真正且公平協議，「若干重要且可行的擬議已備妥」；若華府展現善意，朝向協議的路徑將很平順。

分析家說，施壓伊朗完全撤除核計畫將導致僵局甚至恐釀軍事衝突。美國國務院前禁止核擴散官員艾恩宏說，川普現在立足點有利，但不該過分自信。

歐巴馬政府2015年談成伊朗核協議以阻止伊朗取得核武，但未堅持伊朗完全廢除核計畫。川普批評該協議太軟弱，在第一任的2018年退出並再對伊朗石油業祭出全面制裁，其後德黑蘭也不再守約。

路透11日引述分析家和外交官分析，華府這次與伊朗談判不與歐洲協調、宣布談判消息前未知會歐洲國家相關情況，將削弱美方影響力，使美國和以色列更可能最終對伊朗採取軍事行動。

路透指，美國退出伊朗核協議後不再能啟動所謂「回彈機制」；此機制允許該協議成員國重新對伊朗實施國際制裁。英國、德國和法國是僅存尚未退出協議、有能力和興趣啟動回彈的國家，掌握關鍵籌碼，華府與這三國結盟至關重要。

伊朗 川普 華府

上一則

反對把無證客列「死」 高官被架離社安局

下一則

意識到無法依賴美 歐盟擬設國防基金嚇阻俄國侵略

延伸閱讀

經濟快崩潰 川普卻爽打高爾夫、嗑大餐 衛報：脫離現實的國王

經濟快崩潰 川普卻爽打高爾夫、嗑大餐 衛報：脫離現實的國王
川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事
分析：川普關稅戰頂到超限 美中角力第2章 就是美債攻防

分析：川普關稅戰頂到超限 美中角力第2章 就是美債攻防
川普「放狗咬人」利器 盧默是黑馬或免洗筷？

川普「放狗咬人」利器 盧默是黑馬或免洗筷？

熱門新聞

北京官員越來越擔心川普對墨西哥開徵關稅可能只是起手式，意味著接下來將展開規模龐大的行動，逼迫全球開發中國家二選一，想跟美國或中國維持貿易，必須選邊站。（美聯社）

紐時：美國對墨西哥開徵關稅令北京憂心

2025-03-14 08:18
川普總統。(路透)

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

2025-04-09 13:39
美國總統川普9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天。(路透)

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

2025-04-09 19:44
川普將對中關稅提升至125%，在未來幾年內可能讓中國對美的出口減半，但部分中國商品難以迅速被取代，導致美國消費者消費金額長期上漲。圖為堆滿貨櫃的美國港口。（歐新社）

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

2025-04-10 17:28
政策分析家拉特娜認為，川普對等關稅的目的，是為管理美國債務、重塑美國工業基礎、爭取美國在全球新秩序中的地位。圖為一列貨運火車行經加拿大蒙特婁，加國也是美國開徵關稅的對象之一。（歐新社）

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

2025-04-06 09:28
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

2025-04-08 14:19

超人氣

更多 >
一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」
屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異

屋外就能看出是老美或華人的家 在地人曝風格差異
GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕
川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事
川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠