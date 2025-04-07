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何時放下關稅大刀？川普給出答案了

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川普對關稅政策迄無讓步之意 稱協議取決於貿易平衡

編譯劉忠勇／即時報導
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川普6日搭乘空軍一號飛往馬里蘭州安德魯基地途中，在機上接受媒體訪問。（路透）
川普6日搭乘空軍一號飛往馬里蘭州安德魯基地途中，在機上接受媒體訪問。（路透）

美國總統川普表示，他並非刻意引發股市拋售潮，但對於美股市值蒸發數兆美元市值，他迄未透露一絲收回關稅措施的跡象。

川普周末在佛州打完高爾夫後，搭乘空軍一號返回華府。他在專機上向記者表示，若要和受關稅影響的國家達成關稅協議，前提必須是消除美國的貿易逆差。

他說：「我也不希望讓什麼下跌，但有時要治病就得吃藥。」美股期指周一繼續大跌，日圓走強，顯示市場對關稅引發的動盪日益憂心。

川普表示，他已和多位世界領袖通話，重申關稅的目的是要完全消除美國的雙邊貿易逆差。但對以消費和便宜貨品帶動經濟的全球最大經濟體而言，這是一個艱鉅的任務。

他說：「他們都急著想達成協議，但我告訴他們：我們不會再對你們的國家有貿易逆差。對我來說，逆差就是損失。我們要有順差，最差也要打平。」

從這談話來看，川普和他的經濟團隊在面對市場大幅拋售、引發衰退擔憂之際，仍持續釋出強硬的立場。

川普說：「我們一定要解決貿易逆差問題，尤其是對中國的逆差。」他表示，不會達成任何協議，除非能壓低美國對中國大陸貨品貿易逆差。「我希望這問題解決。」

當被問到關稅是否會影響今年下半年的返校採購季時，川普說：「我不認為通膨會是什麼大問題。」他說：「我們不會為了買中國的鉛筆，甘願損失一兆美元。」

川普最初的全面性10%關稅已於上周六生效，對中國大陸在內多國額外加徵的更高關稅也將於本周開始實施。他也暗示還會針對特定產業加徵額外關稅，這些產業並未納入本月公布的對等報復關稅之中。

川普說：「現在中國遭受重創，因為所有人都知道我們是對的。」

他也將矛頭指向歐洲，甚至表示，不只要在貿易上追求對等，還要求賠償。

他說：「我們對歐洲加徵了高額關稅。他們現在想來談，但除非他們每年支付我們很多錢，補償不只現在的，還包括過去的損失，否則沒什麼好談的。」

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