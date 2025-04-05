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川普關稅戰「自殘」經濟前景？ 英國脫歐可供借鏡

編譯梁采蘩／即時報導
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川普對全球揮出關稅大刀引發一個問題：當已開發國家對主要貿易夥伴設置貿易壁壘，經濟前景會如何？英國當年公投脫歐也有類似情境，如今可提供一些線索。(路透)
川普對全球揮出關稅大刀引發一個問題：當已開發國家對主要貿易夥伴設置貿易壁壘，經濟前景會如何？英國當年公投脫歐也有類似情境，如今可提供一些線索。(路透)

「股市經歷多年來最大單日跌幅，貨幣也重貶...」這不是在描述2025年的美國，而是2016年英國公投脫歐的第二天。華爾街日報報導，川普對全球揮出關稅大刀引發一個問題：當已開發國家對主要貿易夥伴設置貿易壁壘，經濟前景會如何？英國當年公投脫歐也有類似情境，如今可提供一些線索。

報導指出，英國脫歐是一次非比尋常的「去全球化」實驗，儘管影響仍在顯現，但人們普遍認為那是一種「經濟自殘」。如果沒脫歐，英國經濟可能比現在好；英國政治人物花了大筆金錢心力，在受去工業化打擊最深的地區，但仍難以扭轉局面。

雖然無法確定，但根據多個經濟模型估算，如果英國從未脫歐，經濟規模可能會比現在大約成長2%到5%，與世界其他國家的貿易量也會增加約15%，這個落差原因是投資減少。換算下來，平均每位英國人每年本可多賺約1100美元。

英國人自己也有了結論。根據YouGov最近一項民調，只有30%的英國人認為脫歐是好主意，僅11%受訪者認為脫歐至今利大於弊。脫歐支持者則說，正因為脫歐，英國現在被川普課徵的關稅只有10%，而非歐盟的20%。

報導強調，英國脫歐與川普關稅戰不能完全類比。英國依賴貿易的程度遠高於美國，而美國國內經濟規模更大、更有活力。英國脫歐不是為了導正貿易逆差，而是要從布魯塞爾手中奪回貿易政策、監管和移民等議題的控制權。

美國龐大的經濟規模代表貿易衝擊不會像英國脫歐那麼嚴重。各種經濟模型預測美國經濟的損失，從未來一年約占GDP的0.4%，到2030年約占GDP的1.5%之間。

但英國脫歐給美國的明確教訓就是不確定性的代價。自2016年公投以來到2022、2023年左右，英國商業投資一直處於停滯狀態。投資減弱意味著長期推動經濟的製造業和科技業將面臨資金變少。

美國也可能會遭遇類似情況，如果企業不確定這些關稅將持續多久。不確定性的時間愈長，傷害就愈嚴重。這可能破壞川普徵收關稅的初衷：吸引工廠和製造業投資回流美國。

然而川普不但沒試著降低不確定性，反而想藉此實現各種政治和外交目標。薩塞克斯大學經濟學家溫特斯（Alan Winters）表示：「我認為對川普而言，不確定性顯然是策略之一。英國脫歐帶來的附帶傷害就是不確定性。但川普喜歡這種不確定性──他喜歡讓每個人都猜不透。」

脫歐 川普 關稅

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