報復美關稅 加拿大對美汽車徵25%關稅 法國籲暫停投資美

為報復美國的對等關稅，加拿大宣布加徵美國汽車25%關稅。圖為通用汽車在加拿大安大略省組裝的汽車。(路透)

川普2日公布「解放日」(Liberation Day)關稅 詳情，包括最低10%的進口「基準」關稅，以及多個國家、地區稅率更高的對等關稅。加拿大已宣布報復關稅，墨西哥 則因躲過對等關稅而讚美墨關係；歐盟 尚在研擬反制手段，不過法國已呼籲暫停投資美國，德國則說這是攻擊全球貿易秩序。

墨西哥躲過一劫 稱因為雙方關係好

綜合媒體報導，加總理卡尼(Mark Carney)3日宣布將對不符合美墨加協定(USMCA)的美國汽車徵收25%的進口關稅，這是直接回應當天生效的25%汽車關稅。卡尼稱汽車零件不會被收關稅，也不會向墨西哥徵關稅，「因為我們知道一體化生產體系的好處，而墨西哥尊重美墨加協定。」卡尼預計報復關稅將產生高達約80億元收益，並表示這產生的每一塊錢都將直接流向加國汽車工人和受到美國關稅影響的公司。

墨總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)稱躲過新的對等關稅得益於兩國關係良好，3日稱這種關係建立在合作但尊重的基礎上；墨經濟部長厄伯拉特(Marcelo Ebrard)則說「總統的策略奏效，我們享有優惠待遇。」至於墨國得繳納25%汽車關稅，薛恩鮑姆表示仍在與美國討論汽車產業的影響。

歐盟將對美國鋼鋁 徵第1波反制關稅

歐盟執委會(European Commission)3日一場簡報會說明對等關稅帶來的衝擊和回應。歐盟出口到美國的鋼鐵相關產品金額約260億歐元(287.17億美元)、汽車約670億歐元(740億美元)，這兩個產業被加關稅25%，稅額共約230億歐元(254億美元)，將以協商、反制、分散3策略因應。

歐盟執委會已宣布將在13日針對美國鋼鋁稅先徵第一波反制關稅，而27個成員國則將在9日投票決定進一步反制鋼鋁稅的方案；其中反制的原則是「打擊美國但不自傷」。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)3日呼籲只要川普的新關稅局面尚未釐清，未來對美投資案及過去幾周宣布的投資都應暫停。德國總理蕭茲(Olaf Scholz)同日在柏林表示，美國新關稅是錯誤的，這攻擊全球繁榮的貿易秩序，美國政府踏上一條最終全盤皆輸的道路。