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搶在關稅生效前買車 3月銷售增13% 現代汽車上周末業績 15年最佳

編譯潘勛／綜合報導
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民眾搶在關稅生效之前搶購新車，現代汽車上個周末業績是15年來之最；圖為加州爾灣一家現代汽車經銷店外飄揚著國旗。(路透)
民眾搶在關稅生效之前搶購新車，現代汽車上個周末業績是15年來之最；圖為加州爾灣一家現代汽車經銷店外飄揚著國旗。(路透)

川普總統揚言實施的進口汽車等關稅本周生效，這幾周已有一些消費者加快購車，以免車價變貴，專家表示這使得3月新車銷售預期大增13%，但也認為假如關稅生效、常設，目前的銷售增加只是一時現象。

華爾街日報(WSJ)1日報導，分析師指出，車輛價格可能上漲，只怕要打斷美國汽車銷售復甦長達兩年的勢頭。大多數車廠1日做財報，讓人早早得知，川普威脅要對進口車實施關稅，對車輛銷售有何影響。

南韓現代汽車在美銷售量3月暴增15%，創下車廠史上最佳的3月表現；該車廠大力仰仗墨西哥及南韓生產當前待售車，但最近發聲明稿指出，已在喬治亞州開設新廠。現代汽車北美分公司執行長帕克(Randy Parker)指出，上個周末業績之佳，是他記憶所及15年來之最；他認為很多人是搶在關稅生效前匆匆來買。

福特汽車1日財報表示，3月美國零售量成長19%；福特待售車輛在美組裝率近八成，至於旗下較廉價的車款，如小皮卡Maverick、Bronco Sport客貨兩用車，則由墨西哥廠進口。

通用汽車第一季銷量大增17%；其在美銷售車輛逾四成在國外生產後再進口，大部分來自墨西哥、加拿大及南韓。

川普上周宣布對一切進口車開徵25%關稅，等於700多萬輛車被課關稅，換算將近美國汽車產業之半。

全車進口的關稅自3日起徵收，而川普打算一個月內，把關稅擴大到一些進口汽車零件如傳動系統、引擎。

川普表示，關稅將讓重振美國汽車製造。汽車公司執行長及業界分析師警告，生產每輛車的成本要增加數千元，最終反映在汽車售價上。

研究機構J.D. Power表示，關稅打亂車市的另一個跡象，在各車輛展售中心新車庫存大增，可以得知各汽車公司搶在關稅之前，加速進口汽車；一般來說新車庫存大增，折扣及促銷會加大，但各車廠3月花錢在汽車打折促銷，同比去年要來得少，顯示汽車公司預期關稅未來會施壓致車價上漲。

關稅 川普 墨西哥

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