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委內瑞拉：數家跨國石油與天然氣公司 遭川普政府撤銷許可

中央社／卡拉卡斯30日電
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委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯。（美聯社）
委內瑞拉副總統兼石油部長羅德里格斯。（美聯社）

委內瑞拉今天宣布，美國已撤銷幾家跨國石油天然氣公司在美國的營運許可。盡管美國對委內瑞拉實施制裁，這些公司先前仍然獲得許可。

法新社報導，雖然委內瑞拉未具體說明哪些公司的許可遭吊銷，但專家預計西班牙力豹仕集團（Repsol）與法國的Maurel & Prom等歐洲石油巨擘將會受到影響。華府今年2月下令美國石油巨擘雪佛龍（Chevron）撤出委內瑞拉。

委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在Telegram發表聲明指出：「我在此告知，我們一直與在美國營運的跨國石油與天然氣公司保持順暢溝通，美國政府最近幾小時已通知它們有關撤銷其許可的消息。」

羅德里格斯說：「我們已做好面對這種情況的準備，我們準備繼續履行與這些公司簽訂的合約。」

然而，違反美國石油禁運與其他禁令的公司，恐會受到美國制裁。

川普總統2月底撤銷雪佛龍許可，此許可證允許雪佛龍在制裁下繼續運作，其他公司先前也獲得類似許可。

川普政府上周宣布對購買委內瑞拉石油與天然氣的國家徵收25%的高額進口關稅，川普試圖從經濟上扼殺委內瑞拉，削弱委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的政權。

美國與其他許多國家並不承認馬杜洛在總統大選的勝利，馬杜洛去年被指控竊取選舉結果。

委內瑞拉石油產量25年前曾超過每日300萬桶，如今僅每日100萬桶，最嚴重時曾跌至每日不足30萬桶。

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