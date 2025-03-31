赫塞斯首訪日 稱日本是不可或缺夥伴 強調美將在印太確保嚇阻

日本首相石破茂(右)30日與來訪的美國國防部長赫塞斯(左)在會談前握手。(美聯社)

國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)30日先後和日本 防衛大臣中谷元，及首相石破茂會談。在美日防長會後，赫塞斯稱中國的行動既咄咄逼人又脅迫(其他國家)，美國將在印太確保強健、準備就緒又可靠的嚇阻，包括台海；日本將是「我們在西太平洋面臨任何突發狀況時的前線，我們也會站在一起支持彼此」。

這是防長赫塞斯上任後，首度與日本防衛大臣舉行面對面會談，他在會談一開始就表達對台灣海峽議題的關注。兩人共商區域局勢，留意包含台灣周邊情勢在內的解放軍 動向，強調台灣海峽和平穩定的重要性。

赫塞斯與中谷元30日上午在日本防衛省舉行會談。會談一開始，赫格塞斯表示，「想知道日本是否與美國同調」、「為了嚇阻戰爭，日本將如何強化能力、是否對國防做投資」。言下之意，美國期盼日本能為強化防衛力有所作為。

赫塞斯強調說：「包括台灣海峽在內，為了嚇阻中共動武，日本是不可或缺的夥伴。」中谷表示，「駐日美軍是美日共同的財產」、「為了實現自由開放的印度太平洋，(日本)身為最信賴的夥伴，今後也會密切合作。」

兩人會談歷時約80分鐘，一致反對中國在東海及南海試圖以武力和脅迫方式片面改變現狀，並強調台海和平穩定的重要性。

綜合路透和法新社報導，赫塞斯說，美國致力於在包括台灣海峽的印度太平洋地區，維持力量強大、蓄勢待發和安若泰山的嚇阻力量。

據報導，赫塞斯稱呼日本稱為「印太地區和平與安全的基石」之下，美方暗示出川普政府將一如歷屆政府，繼續與美國在亞洲最重要盟邦日本密切合作。

尤其是有關中國，兩人都認為，反對中國在東海、南海試圖以各種力量及脅迫方式片面改變現狀的作法。此外，留意包含在台灣周邊的軍事情勢在內的解放軍動向，強調台灣海峽和平穩定的重要性。

針對美日同盟的嚇阻力、應對力的強化，赫塞斯與中谷都認為有必要抱持迫切感處理此議題。有關美日的指揮與統制框架的提升，兩人對於日本自衛隊創設統合作戰司令部、駐日美軍的統合軍司令部開始升級等具體進展表示歡迎，同意從平時開始到緊急事態發生，美日將持續進行更具效果的合作。

有關在日本西南地區，美日擴大影響力一事，美日將擴充更具高度、且更具實踐性的聯合訓練，將此列為美日同盟的最優先事項之一。

日本駐紮著大約5萬4000名美軍，數以百計美國軍機，以及美國海軍唯一的前沿部署航空母艦打擊群，有助於約束中國軍事力量。

赫塞斯對日本的讚美之聲，與他2月對歐洲盟友的冷言冷語形成鮮明對比。赫塞斯2月告訴歐洲夥伴，不應假設美國在歐洲的軍事存在會永遠持續下去。

這是赫塞斯首次正式訪問亞洲，造訪菲律賓後前往日本。他同時出席在硫磺島舉行的日美聯合追悼儀式，紀念80年前在二戰激烈戰鬥中陣亡的將士。

首相石破茂、赫塞斯會談時，石破強調在國際情勢愈來愈嚴峻下，為了實現自由開放印太，鞏固日美關係至關重要。赫塞斯則說當前美日同盟的重要性前所未有，將深化雙邊合作。