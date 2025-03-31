日媒：川普孤立主義 北京向日韓靠近

日本共同社近日報導，北京領導層正設想以朝鮮半島無核化為中心，強化中日韓三國合作。中方認為在美國川普 政府「孤立主義」傾斜的形勢下，出現了向日韓靠近的「戰略機遇」。

報導引述多名與中國有關的人士指出，中國國家主席習近平 計畫今年下半年訪韓，此舉旨在瓦解美日韓同盟關係，削弱美國對亞洲太平洋地區的參與。南韓 今年11月將主辦亞太經濟合作會議(APEC)峰會，中韓外長日前會談共商了習近平訪韓事宜。

北韓正在推進核武與導彈開發，以及與俄羅斯的軍事合作。據中朝關係人士透露，去年10月，中國駐北韓大使王亞軍曾臨時回國，據稱，此舉有表態抗議的意圖，顯示中朝兩國間的分歧加大。

報導指，今年1月川普政府上台後，美國與日韓等盟友的協作開始動搖，於是在中國負責日韓外交與朝鮮半島問題的政策制定人員等之間形成了共識，認為「出現了向日韓靠近的空間」。為把握此一戰略機遇，中方正在討論就朝鮮問題展開合作。由於中日韓一貫把朝鮮半島無核化作為目標，政策制定者指，這是三方利害最一致的領域。

報導稱，中國已向韓方表示習近平將出席10月下旬至11月初在韓召開的APEC領袖峰會，還在研究以此作為正式訪問時機。盡管南韓政局動盪，但中方展示了重視南韓的姿態，還表態有意早日舉行中日韓首腦會談。

川普就任後，中國與日韓互動更趨密切。本月22日，三國外長會在東京舉行，並就年內舉行第十次中日韓領導人會議進行溝通。本月30日，三國經貿部長會議在首爾舉行，是時隔五年多來首次，三方同意擴大經貿領域合作。