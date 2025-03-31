川普威嚇核議題 伊朗拒絕與美國直接談判

伊朗最高領袖哈米尼(右)已收到川普總統的信函，但拒絕與川普政府直接談判。(美聯社) This combo of pictures show President Donald Trump, left, addressing a joint session of Congress at the Capitol in Washington, March 4, 2025, and a handout of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei attending a ceremony in Tehran, Iran, March 8, 2025. (AP Photo/Ben Curtis - Office of the Iranian Supreme Leader via AP)【作者：美國聯合通訊社，日期：2025-03-13，數位典藏序號：20250313180043092】

總統川普 30日接受專訪時表示，若伊朗 不與美國就伊朗核計畫達成協議，美國將「轟炸」伊朗，並對德黑蘭祭「次級關稅 」(間接關稅)；同一時間，伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)表示，已收到川普給伊朗最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)的信函，但拒絕與川普政府直接談判。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普表示，假如伊朗不願達成協議，那將發生空襲，轟炸的等級前所未有，另考慮施加間接關稅。國務院回應裴澤斯基安時表示，川普總統明確表示，美國絕不容伊朗取得核武。

美聯社報導，裴澤斯基安透過阿曼傳達伊朗的回應，表示不排除可能與華府間接接觸；但那類談判，自川普第一次當總統，美國2018年片面退出伊朗核子協議之後，一直沒有進展。

美國、聯合國安理會其他四個常任理事國、歐盟2015年曾達成伊朗核子協議，對伊朗爭議的核活動實施嚴格限制，將伊朗的鈾濃縮純度限制在3.67%、濃縮鈾庫存上限為202.8公斤，以換取解除對伊朗的制裁。

美國退出後，川普再次對伊朗實施廣泛制裁。路透報導稱，至今伊朗不斷升級的鈾濃縮計畫已遠超過前述限制。

裴澤斯基安宣布其決定，顯示伊朗在其半年前當選總統以來，態度出現變化；裴澤斯基安競選時承諾，要與西方恢復接觸。

裴澤斯基安在電視轉播的內閣會議上表示，伊朗並不拒談，但川普違反承諾，才造成伊朗迄今發生問題；美國政府必須證明其能夠建立起信任。

川普勝選以來，恢復競選時的諾言，向伊朗「極限施壓」，伊朗貨幣貶值如自由落體；裴澤斯基安本來對談判持開放態度，直到85歲的哈米尼2月對川普強硬起來，另警告與川普政府談判為「不智、不聰明、無信譽可言」，裴澤斯基安立即轉口。

以色列和美國均警告，絕不允許伊朗擁有核武，這引發外界擔憂伊朗與美國爆發直接衝突，原因在於伊朗現有的鈾濃縮水準已接近武器級，而只有擁核國家才能做到如此程度。