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川普：不只10-15國 要對全球貿易夥伴實施對等關稅

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關稅大砲來襲 川普：不只10-15國 而是對全球貿易夥伴實施對等關稅

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統28日於華府南草坪揮手致意。(路透)
川普總統28日於華府南草坪揮手致意。(路透)

美國政府急忙在4月2日前敲定對等關稅方案，華爾街日報引述知情人士報導，川普總統敦促團隊採取更強硬立場，制定範圍更廣且稅率更高的關稅方案。

目前川普團隊討論的關鍵在於，是否對美國貿易夥伴實施個別關稅稅率，抑或是回歸競選期間主張的全面關稅方案，針對幾乎所有與美國做生意的國家統一課稅。

儘管川普上周一再淡化外界就對等關稅的預期，多次表示會比先前表示的「更溫和」。但是知情內部討論人士指出，近幾日川普敦促團隊採取更強硬立場，鼓勵制定涵蓋範圍更廣、稅率更高的方案。

另一方面，知情人士透露，川普團隊正在考慮公布一系列新的產業別關稅，可能波及關鍵礦物及其相關產品等產業。目前尚不確定個別產業關稅是否會在4月2日當天正式公布，但預計將納入美國貿易代表辦公室預定於4月1日提交給川普的貿易政策檢討文件。

路透也報導，川普表示4月2日即將宣布的對等關稅將涵蓋所有國家，而不僅限於原先預計的10到15個國家。

川普此前已對鋁、鋼鐵和汽車徵收關稅，並提高了對所有中國輸美商品的關稅。

川普30日在空軍一號告訴記者，「會從所有國家開始，基本上，我們談論的所有國家都會包含在內。」

川普表示，他將針對向美國出口商品徵收費用的國家實施一系列對等關稅，並承諾將與這些國家的關稅稅率相應。

關稅 川普

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