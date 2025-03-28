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路透：美國已暫停對WTO出資 遭列為第1類拖欠國

編譯簡國帆／即時報導
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路透報導，川普政府已暫停對世界貿易組織（WTO）出資。(路透)
路透報導，川普政府已暫停對世界貿易組織（WTO）出資。(路透)

知情人士透露，川普政府在大幅削減政府支出之際，已暫停對世界貿易組織（WTO）出資。

路透報導，美國代表在3月4日的WTO預算會議表示，美國將暫停對2024與2025年WTO預算的出資，以等待美國對國際組織出資的評估結果出爐，美國也將告知WTO評估結果，但未提供具體日期。另一位消息人士表示，世貿組織正在制定「B計畫」，以因應暫停出資期拉長。

WTO去年預算為2.05億瑞郎（約2億3206萬美元），其公開文件顯示，按照全球貿易占比設定的會費制度，美國本應貢獻其中的11%左右。

川普政府正在退出他認為不符合「美國優先」經濟政策的全球機構，並削減對其他機構的出資，作為廣泛評估聯邦支出的一環。國務院發言人表示，川普2月簽署行政命令，責成國務卿魯比歐在180天內評估美國在所有國際組織的會籍，以認定「是否與美國利益相左」。

白宮和美國駐WTO代表團發言人都未立即回應路透記者的置評請求。WTO發言人狄恩說，「一般而言，拖欠會費會影響WTO祕書處的運作能力。但祕書處繼續謹慎管理資源，並制定計畫，在任何拖欠會費所造成的財務限制內運作」。

路透引述一份日期2月21日、標為「限制」的文件指出，截至去年12月底，美國已拖欠2270萬瑞郎（約2570萬美元）。根據WTO規定，拖欠會費超過一年的國家，都會面臨「行政措施」，也就是一連串懲罰行動，會費欠愈久，懲罰就愈嚴苛。

文件顯示，美國已被列為三種拖欠會費類別中的第一類，與玻利維亞、剛果民主共和國、東非小國吉布地（Djibouti）、加彭及甘比亞同列。被列為第一類的國家代表將無法擔任WTO機構的主席，也無法收到正式文件，路透記者無法立即確認WTO是否已對施行這些措施。

曾任美國商務部官員的戰略國際研究中心（CSIS）資深顧問雷奇認為，美國最終將支付WTO會費，因為川普政府已提名美國駐WTO大使，暗示依然有意參與WTO事務。

川普在第一個任期內，2019年採取行動阻止最高上訴法院的新法官任命，導致WTO的終端仲裁機制局部癱瘓。

WTO 川普 國務院

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