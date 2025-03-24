川普再挑動敏感神經 重申「格陵蘭未來可能是美國一部分」

美國高層代表團本周訪問陵蘭島行程，即將卸任的格陵蘭總理艾格德稱此舉具挑釁意味，缺乏對當地自治與自決權的尊重。(新華社)

川普 總統24日再次強調美國未來可能會接管丹麥自治領土格陵蘭 島，同時，格陵蘭領導人強烈譴責美國高層代表團本周的訪問行程，稱此舉具挑釁意味，缺乏對當地自治與自決權的尊重。

路透報導，川普在與內閣官員會晤後對記者表示，「我認為格陵蘭可能是我們未來的一部分，這對美國的國家安全非常重要。」

他並透露，目前美方正與「格陵蘭人民」合作，推動某些事情的發展，但未具體說明。川普還補充說，「是他們打電話給我們，不是我們打給他們。」

這場自27日起展開、為期3天的美方訪問行程，由副總統范斯 夫人烏莎（Usha Vance）領軍，成員包括白宮國安顧問沃茲（Mike Waltz）以及能源部長萊特（Chris Wright）。自從川普長子小川普（Donald Trump Jr.）今年1月私人造訪格陵蘭後，川普便頻繁提及格陵蘭「併入美國」的構想。

對此，即將卸任的格陵蘭總理艾格德稱這場訪問為「挑釁」，強調其看守政府將不會接待該代表團。他指出，該團計畫訪問美軍基地並參與雪橇犬比賽，違反民主原則，「顯示對我們自決的極度不尊重」。

艾格德接受當地媒體KNR訪問時表示，「我們尚未看到任何盟友做出明確表態，而我們需要盟友堅定的立場，模糊的聲明應該結束。」

格陵蘭目前正處於看守政府階段，3月11日舉行的國會大選由支持緩慢推動脫離丹麥獨立的親商派「民主黨」獲勝。該黨領袖尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）也批評美方此時來訪的動機，認為這正值地方選舉與聯合政府談判之際，「我們不應被迫捲入這場我們無法主導的權力遊戲」。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）24日也表達對美方行動的不滿，批評此行「缺乏尊重」，並稱「這不是普通觀光客的行程，你可以感覺到這是將格陵蘭島拉向美國的魅力攻勢。」

白宮國家安全委員會發言人表示，此次訪問目的是「建立尊重格陵蘭自決權的夥伴關係並推動經濟合作」，並了解格陵蘭島文化、歷史和人民，很榮幸能參加美方贊助的雪橇犬比賽。