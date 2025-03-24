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美烏再會談 澤倫斯基：普亭須停止侵烏 川普特使：黑海先停火

編譯潘勛／綜合報導
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烏俄停火協議談判23日在沙烏地阿拉伯舉行，美烏先談，次日再由美俄續談。美方使團由白宮特使威科夫率領。(美聯社)
烏俄停火協議談判23日在沙烏地阿拉伯舉行，美烏先談，次日再由美俄續談。美方使團由白宮特使威科夫率領。(美聯社)

烏克蘭與美國兩方特使團23日在沙烏地阿拉伯商討更多提案，烏國國防部長表示，用意在保護能源設施及關鍵基礎設施；烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)表示，俄國總統普亭必須結束攻擊烏國；美方特使威科夫(Steve Witkoff)表示對談判進展樂觀，覺得普亭要和平，同時淡化北約盟國的顧慮，認為俄國不會受鼓舞染指歐洲。

路透報導，目前美、俄、烏三國均派出特使團前往沙國；美、烏兩國先行會談，美、俄再於24日會談。

威科夫對福斯新聞網(Fox News)表示，自己覺得普亭也要和平，大家24日在沙國會瞧見實質進展，尤其是俄、烏兩國在黑海上停火，以此出發點，自然重心會轉向全面停火。

烏俄停火協議談判23日在沙烏地阿拉伯舉行，美烏先談，次日再由美俄續談。烏國使團由...
烏俄停火協議談判23日在沙烏地阿拉伯舉行，美烏先談，次日再由美俄續談。烏國使團由國防部長烏梅洛夫率領。(歐新社)

澤倫斯基表示，烏國特使團23日以「完全建設性態度」與美方合作，「談話相當有用，使團的工作持續之中」，但「不管我們今天對夥伴們說什麼，烏克蘭要普亭真的下令停止攻擊」。

烏國使團由國防部長烏梅洛夫(Rustem Umerov)率領，他表示這類接觸的目標有助於「往公正的和平邁進，強化安全」。話雖如此，澤倫斯基表示23日會談基本上是「技術性質」。

川普23日表示，沙國會談是想努力阻止俄烏戰爭進一步升級，交戰「有些取得控制」。彭博新聞(Bloomberg News)報導，美方希望幾周內達成廣泛停火，目標是在4月20日達成停火協議。

白宮國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)表示，美國透過廣泛建立互信的措施來會談，用意是終結戰爭，其中烏國兒童被帶去俄國，未來也談到。至於更廣泛談判的目標，沃茲表示黑海停火已獲同意，「我們會談到控制線，真正的控制線」，還會談到認證機制、維和、凍結兩方於當前的界線，接下來當然是更廣、持久的和平。

川普接洽普亭，兩次電話交談有公開宣布，但可能還有其他交談，已引發歐洲領袖不安，生怕華府會棄歐洲於不顧，與俄國敲定和平協議，再磋商一些更宏大的交易，涵蓋油價、中東，以及與中國競爭。

威科夫淡化歐洲盟邦的顧慮，表示目前局勢與二戰已大不相同。

普亭 俄國 澤倫斯基

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