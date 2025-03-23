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沒有其他人能助俄烏調停 川普自認和俄烏總統關係好：我將能阻止普亭

編譯高詣軒／即時報導
總統川普22日搭機抵達賓州費城國際機場。（路透）
總統川普22日搭機抵達賓州費城國際機場。（路透）

路透23日報導，總統川普周末接受美國體育網站OutKick創辦人崔維斯（Clay Travis）訪問說，阻止俄烏戰爭進一步升級的作為「某種程度在控制範圍內」。川普並說與俄羅斯、烏克蘭總統關係都很好，他將能阻止俄國總統普亭

據OutKick在22日刊出的訪問內容，川普在空軍一號向崔維斯說，「我想看看我們能否阻止（俄烏）軍人持續喪命」，這類衝突可能導致第3次世界大戰，「能阻止（烏戰）會是好事一樁，而且我會說，不會有其他人能做到」。

被問到與普亭的關係時，川普自稱很了解普亭，「我不認為除了我，世上有任何人將阻止（普亭），而我想我將能阻止他」，「我們舉行過若干非常理性的討論，我就是想看到人們不再喪命。他們每周都損失2500名年輕孩子，有俄國人，有烏克蘭人」。

崔維斯一度提到，川普上次執政時普亭並未入侵烏克蘭。川普對此說，普亭當時「沒入侵任何地方」，俄國對喬治亞及烏克蘭克里米亞半島的軍事行動，分別發生在前總統布希、歐巴馬任內，2022年2月俄軍全面侵烏則在拜登任內。

崔維斯還問到，川普若成功調停俄烏戰爭，是否認為他將是諾貝爾和平獎得主熱門人選；川普說，「我們覺得我們將基於3到4件不同事情來拿獎」，促成「亞伯拉罕協議」是其中之一。川普上次執政時，美國2020年斡旋阿聯、巴林等阿拉伯國家與以色列達成亞伯拉罕協議，讓彼此關係正常化。

川普 普亭 烏克蘭

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