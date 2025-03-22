川普啟動穿梭外交 明起接力會晤烏俄 會談重點曝光

美國總統川普日前先後與俄羅斯總統普亭（右）和烏克蘭總統澤倫斯基通話。(美聯社)

美國即將啟動穿梭外交以促成俄烏停火，烏克蘭 總統澤倫斯基於社群X證實，美國與烏克蘭即將在24日於沙烏地阿拉伯舉行首場停火會談，並且美國預計同一日會晤俄羅斯 代表。然而，烏方對於會談實質成果不抱太高期望。

根據美國有線電視新聞網（CNN），美烏會議主要由官員和專家出席，聚焦討論技術層面問題。

基輔獨立報也指出，即將進行的討論旨在充實停火的技術細節，包含是否僅限暫停對能源設施的打擊，抑或是涉及海上與空中停火等更全面的計畫；預計未來將舉行更多停火相關會議。

報導描述，有鑑於川普政府曾以行動施壓烏克蘭坐上談判桌，對俄羅斯卻僅有口頭威脅，而目前為止取得能源設施停火卻又遭俄羅斯破壞，因此烏克蘭官員對美烏會談保持懷疑態度，暗示會後可能空有聲明，實質內很卻不多。

烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）表示：「我個人對會談不抱太高期望，在我看來，要改變普亭 的行為，更多應該透過施壓俄羅斯，而非談判。」他認為，普亭將談判作為宣傳工具，希望讓俄羅斯和美國看起來平起平坐，並避免政治孤立，但普亭並不關心停火。

白宮國安顧問沃茲19日曾表示，未來幾天在沙烏地的相關會談，重點在討論實施擴大美俄達成的部分停火，也就是能源設施停火，和可能停止對民間基礎設施的打擊。

烏克蘭外交部發言人在新聞簡報中表示，這並非政治會議，而是一次技術會議，旨在確定目前談判桌上的各種停火提案的具體條件。他補充，這是技術層面的討論，會有軍事方面的內容。

一名烏克蘭消息人士告訴天空電視台，烏方團隊將由國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）及總統辦公室副主任巴里沙（Pavlo Palisa）領軍。

俄方可能派遣聯邦院國際關係委員會主席卡拉辛（Grigory Karasin）和俄羅斯聯邦安全局局長顧問貝塞達（Sergei Beseda）。

俄烏從2022年初至今均未舉行高層直接會談，下周由美國主導的穿梭外交將分別會晤俄烏，或者同時召開會談。