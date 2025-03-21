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4月才談判…歐盟對美開徵報復關稅 延至4月中旬

記者顏伶如／綜合報導
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歐盟決定延遲開徵對美國的報復性關稅，圖為美國製造的威士忌，可能面臨高達50%關稅。(歐新社)
歐盟決定延遲開徵對美國的報復性關稅，圖為美國製造的威士忌，可能面臨高達50%關稅。(歐新社)

川普政府預計4月2日對全球貿易夥伴宣布新一波對等關稅歐盟官員20日說，對於川普總統鋼鋁關稅的報復行動暫時延後，等到4月中旬才宣布，屆時美國威士忌等商品可能面臨高達50%關稅。

歐盟執委會貿易領域發言人吉爾(Olof Gill)說，歐盟暫時延後報復關稅是為了讓官員有更多時間調整列入關稅的產品清單，並且有更多時間設法與美國達成協議。歐盟原訂第一波關稅要在3月31日上路，相隔幾周後祭出第二波關稅。

到底要不要對具有高度敏感的產品大幅開徵關稅，歐盟官員也可以因為時間延後而有更多考慮。歐洲正在想辦法避免與美國爆發貿易戰爭，否則大西洋兩邊消費者、企業都將受到衝擊。

歐盟貿易專員塞夫柯維奇(Maros Sefcovic)20日在布魯塞爾演說指出，川普政府希望等到4月2日過後才展開貿易談判。他說，對美方而言，這應該是美國與其他國家重新界定、重新建立貿易關係的基準線，「其他貿易夥伴必須等到那時候才可能展開協商」。

他說，美國可能對銅、木材、造船廠採取進一步貿易措施。

歐盟決定延遲開徵對美國的報復性關稅，圖為美國出口的原木製品。(歐新社)
歐盟決定延遲開徵對美國的報復性關稅，圖為美國出口的原木製品。(歐新社)

歐洲原本打算3月12日推出的報復關稅分兩階段，已宣告延期的第一階段本來會讓川普第一任內曾經實施、前總統拜登上台後暫停的關稅以更高幅度重出江湖。威士忌、摩托車以及多種產品都將受到波及。

歐洲研擬的第二階段則對更多美國產品開徵新關稅，內衣、大豆產品、機械零件都包括在內，4月中旬起實施。

紐約時報分析，歐盟規畫中的所有關稅下個月都將生效，總價280億元美國出口商品面臨更重關稅。

威士忌在川普2018年第一次發動貿易戰時被列入關稅清單，因為波本威士忌是當時參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)肯塔基州家鄉的重要出口產品。如今國會高層與川普核心幕僚都已換班，與關稅清單有關的政治算計也跟著出現改變。

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