我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

78歲秦漢隔24年回歸台劇 劉若英邀約破「算命師斷言」

「關稅要來了」川普公開施壓鮑爾 叫Fed最好降息

CNN：阻烏攻能源設施削弱最具殺傷力手段 川普被普亭唬了

編譯盧思綸／綜合報導
川普與俄國總統普亭18日通話，俄方雖同意和烏克蘭暫停攻擊對方能源和基礎設施，卻連夜派出150架無人機，攻擊烏克蘭能源、醫院、運輸設施等目標。圖為烏克蘭居民離開俄占區。(路透)
川普與俄國總統普亭18日通話，俄方雖同意和烏克蘭暫停攻擊對方能源和基礎設施，卻連夜派出150架無人機，攻擊烏克蘭能源、醫院、運輸設施等目標。圖為烏克蘭居民離開俄占區。(路透)

川普總統和俄國總統普亭18日通話討論俄烏停火，有線電視新聞網(CNN)分析指出，這次通話幾乎沒有實際進展，通話中同意俄烏停止攻擊能源基礎設施，反而削弱烏軍最具殺傷力的攻擊手段，普亭在沒有明確向川普說「不」的情況下減少讓步空間，川普政府根本「被唬了」。

通話前，川普政府喊出要促成俄烏無條件停火30天。通話後，俄國同意俄烏停攻能源和基礎設施30天、雙方交換戰俘，還有就黑海停火開始談判。

然而，CNN指出，隨著氣溫開始回暖，烏克蘭供暖需求減少，能源設施停火實際上不算重大讓步。對基輔來說，停止攻擊俄國能源設施，反倒少了最具威脅力的攻擊手段。

烏軍近幾月出動無人機和飛彈攻擊俄國煉油廠和管道造成嚴重損害，出口石油和天然氣是俄方主要收益來源。

此外，根據先前換俘時程，這次俄烏各交換175名戰俘可能早就安排好，只是普亭藉著與川普通話宣布。

此外，俄方要求外國停止軍援烏克蘭作為和平協議必要條件，並將與美國建立和談「工作小組」。CNN指出，「工作小組」是俄國外交官的委婉說法，實際上代表極度缺乏興趣。

另一方面，川普政府的30天停火計畫本身就過於簡化，在實際時程、監督機制等方面缺乏細節；俄方也並未尋求討論細節，比如是否由歐洲安全暨合作組織(OSCE)或聯合國監督前線停火。

普亭的做法是盡量給出最少讓步，而非直接向川普說「不」，但結果是用「部分停火」包裝的直接拒絕。

CNN還質疑，川普政府表現不夠專業，兩國領袖通話結束後，理應提供完整的紀錄文稿。媒體稍早指出，川普稱通話根本沒有提到援烏問題，但俄方聲明提到要求停止援烏作為和談關鍵前提。

CNN認為，川普自以為可以說服、哄騙或智取普亭，不過至今一事無成，在兩人首次一對一外交較量中，川普明顯敗陣。

川普 普亭 俄國

上一則

商務部長：美若失去台晶片無法造汽車 阻中取得美晶片

下一則

甘迺迪遇刺解密／川普宣布24小時公開 國安團隊「手忙腳亂」

延伸閱讀

「想要關鍵礦物嗎？」剛果總統致函川普：幫擊退叛軍可交換

「想要關鍵礦物嗎？」剛果總統致函川普：幫擊退叛軍可交換
不支持以武力改變台灣現狀 魯比歐：這是川普的政策

不支持以武力改變台灣現狀 魯比歐：這是川普的政策
川普公開施壓鮑爾 叫Fed最好降息 因為關稅要來了

川普公開施壓鮑爾 叫Fed最好降息 因為關稅要來了
川普向普亭靠攏？路透：美暫停部分打擊俄羅斯行動

川普向普亭靠攏？路透：美暫停部分打擊俄羅斯行動

熱門新聞

科技富豪馬斯克(Elon Musk)。路透

社會安全局展開重大整頓 可能對17萬人停發社安金

2025-03-18 09:38
傳川普政府考慮針對多達43個國家，實施新一輪旅遊禁令。(路透)

傳川普擴大旅遊禁令 43國上榜 11國公民恐不得入美

2025-03-14 23:20
美國中東特使威科夫和白宮發言人李維特6日在白宮西廂辦公室外與媒體交談。路透

典型普亭權謀？美特使等8小時才進克宮 帶要求清單離開

2025-03-14 10:59
美國副總統范斯（右）和妻子烏沙（左）2月11日在法國巴黎的艾麗榭宮合影。資料照片。歐新社

「你毀了這個地方」范斯偕妻赴甘迺迪中心聽音樂會遭噓

2025-03-14 09:03
副總統范斯接受NBC News專訪時表示，馬斯克大規模開除聯邦政府員工時，犯了不少錯誤。(路透)

NBC民調 47%不贊同大砍公務員 范斯：馬斯克犯了錯

2025-03-16 21:00
USPS下個月將裁員1萬人。（歐新社）

USPS下月裁員1萬人 會影響郵遞服務嗎？

2025-03-14 08:51

超人氣

更多 >
4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波

4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波
「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定
金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了

金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了
旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板

旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板
解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？

解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？