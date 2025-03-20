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路透：川普擬向中船隻收巨額港口費 影響美煤炭、農產品出口

記者潘維庭／即時報導
美國總統川普擬對中製船舶，或包括中製船舶在內的船隊，徵收最高150萬美元的港口費用，路透19日報導，此舉可能影響美國煤炭、農產品出口甚劇。（路透資料照片）
美國總統川普擬對中製船舶，或包括中製船舶在內的船隊，徵收最高150萬美元的港口費用，路透19日報導，此舉可能影響美國煤炭、農產品出口甚劇。（路透資料照片）

路透19日報導，美國總統川普計畫對停泊美國港口的中製船隻徵收巨額費用，企圖以此重振美國造船業，此舉將導致美國煤炭庫存激增，並給陷入困境的農業市場帶來不確定性，因為出口商難以找到船隻將貨物運往國外。

報導指，川普正在起草一項行政命令，對中製船舶，或包括中製船舶在內的船隊，徵收最高150萬美元的港口費用。

路透採訪美國主要出口商和運輸供應商，以及他們致美國官員的信件、以及下周美國貿易代表署（USTR）聽證會前的評論稱，這些潛在的港口費用，限制了把農業、能源、採礦、建築和製成品運送給國際買家所需的船隻數量。

路透引述經營全球煤炭營銷與物流的Xcoal Energy & Resources執行長瑟瑞舍（Ernie Thrasher），12日給美國商務部部長盧特尼克（Howard Lutnick）的一封信中說，這些潛在費用，可能會使美國煤炭出口在60天內停止，使價值1300億美元的貨物面臨風險，可能讓美國煤炭出口成本增加35%，在全球市場缺乏競爭力。

信裡也提到，船東已經拒絕為未來的美國煤炭運輸提供報價。

美國農業事務聯合會（American Farm Bureau Federation）也表示，美國農民已經受到來自中國、墨西哥和加拿大的報復性關稅的打擊，他們也捲入了中船港口費的交火中。該組織表示，大宗農產品出口商每年可能面臨3.72億至9.3億美元的額外運輸成本。

3名美國穀物出口貿易商告訴路透，由於出口商不確定最終成本，無法確保5月及以後的海運貨物運輸，這也限制了他們銷售玉米、大豆和小麥等美國農產品的能力。

川普 墨西哥 商務部

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