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戰事瀕爆發？以色列空襲加薩至少413死 哈瑪斯4高層被殺

編譯高詣軒、徐榆涵／綜合報導
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以色列18日大規模空襲加薩各地打擊巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，造成至少413人喪命，加薩戰爭恐再度引爆。(路透)
以色列18日大規模空襲加薩各地打擊巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，造成至少413人喪命，加薩戰爭恐再度引爆。(路透)

以色列18日大規模空襲加薩各地打擊巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，造成至少413喪命、4名哈瑪斯高層被殺。這是以哈1月19日停火後，以軍對加薩首波重大空襲，恐使17個月的加薩戰爭再度完全引爆。

以國總理內唐亞胡辦公室聲明，他已下令對「恐怖組織」哈瑪斯採取強烈行動，原因是以哈6周停火1日到期後，延長停火的談判沒進展，哈瑪斯不願執行美國中東特使威科夫和其他調停方的提議，還多次拒絕交還以色列人質。當地18日約凌晨2時半，以軍就宣布正廣泛空襲哈瑪斯在加薩的「恐怖目標」。

白宮發言人李維特說，以軍發動空襲前事先諮詢過白宮，鎖定哈瑪斯指揮高層和旗下設施，「正如總統川普表明，哈瑪斯、（葉門叛軍）青年運動，所有設法恐嚇以色列乃至美國者，都將付出代價」。

哈瑪斯聲明指控以方「重啟侵略」，無限制提供以色列政治、軍事支持的華府也要為加薩婦孺遭屠殺負全責。哈瑪斯高階成員黎希說，以方此舉等同對尚未獲釋的人質判死刑。以色列認為，仍受困加薩的59名人質尚存活者已不到一半。

支持哈瑪斯的伊朗外交部發言人貝卡伊18日譴責以軍這波空襲是巴人土地上種族滅絕的持續，美國對此負直接責任。克里姆林宮發言人佩斯科夫同日說，這無疑是加薩局勢又一次惡化，重大平民傷亡的消息尤其令人關切。

這次遇襲地點包括加薩北部加薩市、中部城市迪爾巴拉和南部大城甘尤尼斯和拉法。加薩衛生部說，傷亡包括許多孩童。加薩南部的納瑟醫院可見多名傷患躺在地上，一名女童在包紮流血手臂時哭泣。哈瑪斯在加薩的媒體辦公室稱，四名高階成員死於這波空襲，包括旗下安全機構幾名成員及一名加薩領導層成員。

以軍還下令民眾撤離加薩東部，包括貝特漢諾鎮大部分地區，並移往加薩中部；美聯社報導，這顯示以色列可能很快將重啟地面行動。以色列官員說，這波軍事行動沒有具體期限，將視必要持續且不限於空襲。

紐約時報引述分析家指出，以色列未立即再對加薩發動地面入侵，暗示以國領袖可能是等著在重啟全面地面戰爭前，衡量哈瑪斯的反應，也正試圖迫使哈瑪斯在延長以哈休戰的談判妥協；但這種策略致命且有風險，可能導致全面戰爭。

加薩 哈瑪斯 以色列

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