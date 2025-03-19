雙普通話 俄僅允暫停攻擊能源和基礎設施30天

川普總統（左）18日與俄國總統普亭（右）通話，普亭拒絕川普全面停火的建議，只同意暫時停止對烏國能源設施的攻擊。美方稍早曾與烏國總統澤倫斯基（中）達成共識，烏方同意暫時停戰30天。（美聯社）

川普 總統18日與俄羅斯總統普亭 通話，雙方未能就全面停火達成共識，但俄國同意暫停攻擊能源和基礎設施30天；俄方提及，要求外國停止對烏克蘭 提供軍援和情報，並於19日交換戰俘。

澤倫斯基持正面態度：協議須經烏同意

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對部分停火持正面態度，但認為，任何協議都必須經過烏克蘭同意。

白宮副幕僚長史卡比諾（Dan Scavino）18日指出，川普上午10點在白宮橢圓辦公室（Oval Office）與普亭通話。據了解，雙方截至中午才結束通話，通話時間逾2小時。

川普稱具建設性 盡快全面停火有共識

川普於社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與普亭的對話非常良好，且具建設性；雙方同意立即針對所有能源和基礎設施停火。川普表示，雙方對於盡快達成全面停火、最終結束俄烏之間可怕的戰爭有共識。

俄要求烏軍停止強制動員、外國不軍援

克里姆林宮表示，俄方希望烏軍停止「強制動員」（forced mobilization）和重整武裝，並認為，全面停止外國對烏克蘭的軍事援助和情報提供，有助於防止衝突升級，也有助於政治和外交的解決方案。

俄方表示，普亭宣布俄烏將於19日交換175名戰俘，俄方也預計釋放23名受重傷、正在俄國醫院接受接受治療的烏克蘭士兵。

針對美俄領袖通話，澤倫斯基表示，烏克蘭樂見減少對軍事和民間基礎設施的攻擊，但澤倫斯基也表示，他正在等待聽取更多通話內容的細節。

白宮指出，川普與普亭同意邁向和平，將從對能源和基礎設施停火開始；白宮並指出，雙方同意針對在黑海（Black Sea）上的停火、全面停火和長久的和平進入交涉談判；白官指出，談判將立即在中東展開。

克里姆林宮指出，川普向普亭提議俄烏之間暫停攻擊能源與基礎設施30天，普亭正面回應這項提議，並向俄軍下達相應的指令。

澤倫斯基說，烏克蘭支持任何結束戰爭的措施，但烏克蘭必須了解是哪些措施。澤倫斯基說，烏克蘭一直以來都支持停火，也支持不攻擊能源設施的立場。

白宮表示，川普和普亭也在通話中強調美俄兩國強化雙邊關係的重要性；雙方也討論到中東議題，以及兩國合作避免中東未來衝突的潛力；雙方都抱持同樣的觀點，認為伊朗永遠不該站到足以摧毀以色列的位置。

白宮說，兩位領袖都同意美俄雙邊關係的進步非常正面，包括龐大的經濟協議和在建立和平之後，有助於地緣政治的穩定。

克里姆林宮也指出，普亭和川普討論到中東和紅海地區的議題，雙方同意共同致力於穩定動盪地區的情勢，同時在不擴散核武器和全球安全議題上建立合作。