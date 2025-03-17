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魯比歐透露川普俄烏戰AB計畫 加碼回應俄國是否拖延停火

編譯盧思綸／即時報導
美國國務卿魯比歐14日於加拿大出席G7峰會。（路透）
美國國務卿魯比歐14日於加拿大出席G7峰會。（路透）

烏克蘭通訊社報導，美國國務卿魯比歐接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪於當地16日播出，他表示結束俄烏戰爭包含計畫A和計畫B，首先讓雙方停止戰鬥，之後開始談判。

魯比歐在「面對全國」（Face the Nation）節目中表示：「計畫A的目標是停止雙方交戰，接下來才能進入計畫B，也就是第二階段，邀集各方上談判桌，可能也並非每個人都在場，可能部分會透過穿梭外交進行，尋找持久的解決方式，並尊重每一方的需求。」

魯比歐補充：「沒有人說第二階段會很輕送，但在解決第一階段之前，無法進入第二階段。」他強調，雙方處於交戰情況難以協商強有力的終戰方式，因此總統川普積極推動俄烏停火。

當主持人問及俄羅斯是否採取拖延戰術，以及川普中東特使威科夫與普亭會晤有何看法，魯比歐回答：「我認為那是一次有希望的會議。正如我一再強調，我們不會在公開場合進行談判。希望能盡快有消息宣布。雖然我無法保證，但我認為這次會議和交流充滿希望。」

魯比歐並未對威科夫和普亭會晤有負面看法，他坦言俄烏戰爭非常複雜，並補充：「這是一場非常複雜的3年戰爭，涉及非常長的軍事前線進行，充滿各種複雜性。因此，沒有人說這會是容易的。」

魯比歐 普亭 川普

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