葉門叛軍稱鎖定紅海「杜魯門號」報復 被美方否認

川普總統15日同步觀看美軍對葉門叛軍「青年運動」發動空襲。(路透)

川普 總統15日表示已下令美軍向葉門什葉派激進團體「青年運動」(Houthis)叛軍發動軍事攻擊，青年運動宣稱以一連串空襲回擊在紅海巡弋的杜魯門號航空母艦(Harry S. Truman)，不過國防部否認此事；川普同時也命令伊朗 「立即停止支持葉門恐怖組織」，伊朗回批「無權干預」。

每日郵報(Dailymail)報導，青年運動武裝部隊發言人沙里亞(Yahya Sarea)16日表示在紅海北部針對杜魯門號及其隨行戰艦執行了一次定性軍事行動，「在飛彈部隊、無人機隊和海軍的聯合行動中使用了18枚彈道飛彈、巡航飛彈及無人機。」幾位匿名美國國防官員當時卻否認這些說法，表示他們不知道青年運動襲擊了杜魯門號。

川普總統下令，美軍15日空襲葉門什葉派激進團體「青年運動」，首都沙那的叛軍基地冒出濃煙。(美聯社)

自川普15日晚間批准空襲葉門後，美國戰鬥機已擊落了11架恐怖組織發射的無人機。一位不願透露姓名的官員表示無人機並沒有接近杜魯門號，至少有一枚胡塞飛彈在飛行中失敗並墜落在葉門附近海域；他說美軍沒有採取任何行動，因為這不被視為威脅。

在加薩 戰爭期間，青年運動在紅海和亞丁灣向途經葉門的船隻發動了數十次無人機和飛彈襲擊，聲稱這是支持巴勒斯坦人的舉措。在1月加薩停火生效後，青年運動停止了襲擊，但11日又宣布恢復襲擊，直到以色列解除封鎖巴勒斯坦的援助。青年運動開始襲擊駛往西方的船隻，川普因此在葉門發動了第一次空襲，造成至少 31 人死亡。

川普誓言要使用壓倒性的致命武力，並命令伊朗立即停止支持該組織，「致所有青年運動恐怖分子，你們的大限已到，從今天開始你們的攻擊必須停止。如果不這樣做，你將會遭遇前所未見的地獄之雨！」

青年運動警告稱必將回應這次襲擊；伊朗外長阿拉奇(Abbas Araghchi)在社群媒體Ｘ發文譴責此次襲擊，並表示美國政府無權對德黑蘭的外交政策說三道四，呼籲美國停止殺戮葉門人民。

精銳的伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)16日強硬回應。IRGC指揮官沙拉米16日在電視演說中譴責川普造成的威脅，強調伊朗不會主動挑起戰爭，但要是任何人發出威脅，伊朗就將做出適當且相符、果斷又決定性的回應。