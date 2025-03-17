美國特使：川普本周將與普亭通話 談烏戰停火

美國威特科夫16日受訪時指川普與普亭將於本周通話，商談烏戰停火事宜。(路透)

美國特使威特科夫(Steve Witkoff)16日透露川普 總統可望於本周與俄羅斯 總統普亭 再度通話，商討結束俄烏戰爭的對策；同時美俄外長也已經通話，顯示烏戰停火仍需要「再溝通」。

美聯社報導指出，威特科夫16日接受有線電視新聞網(CNN)節目「國情咨文」(State of the Union)訪問時表示：「我認為兩國總統將於本周進行良好且積極的溝通。」並重申會盡快達成俄烏停火協議：「川普總統花費數周時間來安排，我並不反對，我真的希望我們能夠看到部分真正的進展。」

當天稍晚，威特科夫接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時，再次談到雙普會談，雖然沒有透露更多具體細節，不過仍強調川普首任任期內與普亭建立良好關係，預計本周雙方會談將「具有積極的建設性」。

左起：特使威特科夫、國務卿魯比歐、及白宮國安顧問沃茲，16日分別評論俄烏停火一事。(路透)

威特科夫指出：「川普總統是最終決策者、也是我方的決策者，而普亭則是俄羅斯的決策者。」並強調：「我認為他們最終會談判，這是非常積極的訊號，明確展現積極的態勢。」

不過在俄烏戰場前線，俄羅斯發動攻勢將烏軍從俄羅斯西部庫斯克(Kursk)地區建立的據點驅逐出去，川普15日在社群平台發文表示：「這場可怕、血腥的戰爭可能最終會結束。」並重申「會強烈要求」。

白宮國安顧問沃茲(Mike Waltz)16日受訪時，被問及美國是否接受俄羅斯保留其占領的烏東部地區作為和平協議時，他反問：「我們要把每個俄羅斯人都趕出烏克蘭每寸土地嗎？」並強調談判必須以「現實」為基礎。

就連國務卿魯比歐(Marco Rubio)也向哥倫比亞廣播公司(CBS)坦承：「(俄烏和平協議)需要無比艱辛努力，俄烏雙方也需要讓步。」並強調：「只要雙方持續互相攻擊，很難展開談判。」

不過白宮提出的俄烏30天無條件停火協議，獲得基輔原則上同意，但前提是莫斯科停止對烏東軍事攻擊；至於普亭尚未同意任何停戰協議，反而可能提出超乎美烏協議要求的更多條件。

根據政治新聞網站Politico引述國務院的通話紀錄，魯比歐16日與俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)通話，商討啟動結束俄烏戰爭的下一階段談判。

國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)公布聲明證實雙方「同意繼續努力，恢復美國和俄羅斯之間的溝通」，不過並未詳細說明由沙烏地阿拉伯主辦的下一輪美俄會談的舉行時間。