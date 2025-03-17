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赫塞斯：青年運動不停止攻擊 美持續空襲

編譯徐薏茹／綜合報導
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防長赫塞斯16日表示，美國將持續打擊葉門的青年運動叛軍。(美聯社)
防長赫塞斯16日表示，美國將持續打擊葉門的青年運動叛軍。(美聯社)

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth) 16日表示，美國將繼續攻擊葉門叛軍「青年運動」(Houthis)，直到他們停止攻擊紅海船隻；青年運動則表示，可能因應美國的空襲而升級行動。

青年運動控制的衛生部門稱，美國的空襲已經導致至少53人喪生，這是川普1月上任以來，美國在中東展開最大規模的軍事行動，一名美國官員向路透(Reuters)表示，空襲可能持續數周。

一名美國官員告訴路透，美國戰機16日擊落11架青年運動無人機，沒有無人機接近杜魯門號，另外還追蹤到一枚濺落在葉門海岸外的導彈，導彈未被視為威脅。

赫塞斯告訴福斯新聞(Fox News)節目「Sunday Morning Futures」：「只要青年運動宣布停止射擊我們的船隻，我們就會停止射擊他們的無人機。空襲行動就會終止，但在此之前不會鬆懈。」

赫塞斯說：「這關係到停止對該重要水路上資產的攻擊，以恢復航行自由，這是美國的核心國家利益，而伊朗已經支持青年運動太久了。他們最好收手。」

過去十年青年運動控制葉門大部分地區，該組織上周表示，如果以色列不停止封鎖進入加薩走廊的救援，將再度攻擊經過紅海的以色列船隻。

川普則警告伊朗，立即停止支持青年運動，並表示若伊朗威脅美國，「美國將讓你們負起全責，我們不會客氣！」

防長赫塞斯16日表示，美國將持續打擊葉門的青年運動叛軍。(美聯社)
防長赫塞斯16日表示，美國將持續打擊葉門的青年運動叛軍。(美聯社)

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