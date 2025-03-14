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彭博：川普關稅終結美國例外論時代 美債表現將優於美股

美有入侵黑歷史…傳川普考慮動武奪運河 巴拿馬急喊話

傳美國考慮「動武奪運河」川普背後目標曝光 巴拿馬強硬回應

記者胡玉立／即時報導
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4日巴拿馬運河1景。（路透）
4日巴拿馬運河1景。（路透）

美國國家廣播公司（NBC）13日報導，美國官員透露，為了實現美國總統川普「收回」巴拿馬運河的目標，白宮已指示美國軍方制定擴大駐巴拿馬美軍方案。

美國南方司令部正制定的可能方案，除了與巴拿馬軍方建立更緊密合作的夥伴關係，也包括不排除美軍以武力奪取巴拿馬運河的選項。至於動武與否，則取決於巴拿馬軍方同意與美國合作的程度。

美國官員對NBC說，南方司令部司令霍爾西(Alvin Holsey）本周向美國國防部長赫塞斯提交戰略草案。赫塞斯則預定4月訪問巴拿馬。

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知情官員說川普政府的目標，是增加美國在巴拿馬的駐軍，以削弱中國在巴拿馬的影響力，尤其是對巴拿馬運河的使用權。

巴拿馬外長艾查（Javier Martinez-Acha）則對媒體強調，「這些相關報導，我無可奉告。巴拿馬仍堅定捍衛領土、運河和主權」；而且「請明白1件事，這條運河（現在）屬於巴拿馬人民，以後也是如此」。

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巴拿馬運河 赫塞斯 川普

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