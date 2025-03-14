擴大駐巴拿馬美軍 白宮指示研議 方案還含武力奪取運河

白宮指示軍方研擬軍事介入巴拿馬運河的方案，圖為美軍黑鷹直升機2019年飛越巴拿馬運河的資料照片。(美聯社)

美國官員透露，為實現川普 總統「收回」巴拿馬運河 的目標，白宮已指示軍方制定擴大駐巴拿馬美軍方案。南方司令部(U.S. Southern Command)正在制定的可能方案，除了與巴拿馬軍方建立更緊密合作的夥伴關係之外，還包括美軍以武力奪取巴拿馬運河的選項在內。至於是否以武力奪取運河，取決於巴拿馬軍方同意與美國合作的程度。

美方官員告訴國家廣播公司(NBC)，南方司令部司令霍爾西(Alvin Holsey)本周向國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)提交戰略草案。赫塞斯訂4月訪問巴拿馬。

熟悉方案制定的官員表示，川普政府的目標是增加美國在巴拿馬的駐軍，削弱中國在巴拿馬的影響力，尤其是對巴拿馬運河的使用權。

巴拿馬和中國都否認有任何外國干涉巴拿馬運河；全長50哩的巴拿馬運河的中立性，已載入巴拿馬憲法。中國官員指責美國使用脅迫手段，要求巴拿馬官員阻止中國援助計畫。

美國官員指出，美國入侵巴拿馬的可能性不大；只有當美國在巴拿馬擴大駐軍，仍無法實現川普收回運河目標時，才會認真考慮此選項。

川普上周對國會發表講說表示，「為進一步加強我國安全，我的政府將收回巴拿馬運河。」川普表示，25年前美國卡特政府簽下條約讓巴拿馬取得運河控制權；他打算把運河所有權收回來。

官員透露，川普私下認為美國在巴拿馬和在運河上的駐軍，至關重要。川普也明確表示希望美軍在運河區展示武力。

川普政府官員認為，中國在運河附近的勢力過大，一旦發生衝突，北京可能會關閉運河，禁止包括軍艦在內的美國船隻通行。

國務卿魯比歐2月訪問巴拿馬時，曾向巴拿馬總統穆里諾(Jose Raul Mulino)表示，中國在巴拿馬的現狀「不可接受」。穆里諾則強調，巴拿馬政府是唯一管理運河的政府；否認以任何方式將運河營運權轉讓給中國。