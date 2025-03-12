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反制關稅有針對性：歐盟和加拿大的以牙還牙 狠咬川普票倉紅州

編譯季晶晶／綜合外電
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歐盟和加拿大報復川普關稅，瞄準了投票時傾向支持共和黨的紅州。(歐新社)
歐盟和加拿大報復川普關稅，瞄準了投票時傾向支持共和黨的紅州。(歐新社)

加拿大和歐盟反擊美國總統川普關稅，對美進口產品徵收新的關稅，而且刻意要讓傾共和黨支持川普的州和搖擺州感受到最大痛苦。

歐盟周三宣布，對包括威士忌、牛肉、金屬在內的280億美元美國進口商品徵收關稅。加拿大也公布對價值逾200億美元的美國進口商品額外加徵關稅，其中涵蓋鋼鐵與鋁，直接回應周三生效的美國25%鋼鋁關稅。

巴隆周刊（Barron's）指出，值得注意的是被報復的目標。本月稍早，加拿大還沒有全面徵收關稅，而是對花生醬、柳橙汁、烈酒等商品徵稅，這些商品的產地主要集中於投票時傾共和黨的州。例如，美國出口的柳橙汁大約60%來自佛羅里達州。加拿大和歐盟進口的威士忌主要來自肯塔基州，而喬治亞、阿拉巴馬、佛羅里達和北卡羅萊納等州是美國最大的花生產地。

歐盟的關稅也展現類似的針對性，例如鎖定摩托車，包括威斯康辛州Harley-Davidson製造的摩托車。川普去年11月在這個歷史上原本傾民主黨的州拿下10張選舉人票。

保守派倡導組織全國納稅人聯盟（NTU）主席Pete Sepp說：「在捉摸不定的環境下，於全球市場銷售產品的每位美國農民和企業主現在還面臨來自其他國家的報復威脅。」

反制關稅對企業股價產生立竿見影的影響。Harley-Davidson周三重挫5.7%，收黑在24.48美元。肯塔基州威士忌製造商Brown-Forman股價下跌5.08%至34.20美元。但大盤標普500指數上漲約0.7%，此前公布2月通脹數據，已有所緩和。

此番貿易戰交火不太可能是最後一次。川普周三表示「當然會回應」歐盟徵稅。

投資人的關注重點是：川普和其他國家能否從貿易戰找到出口。一些政策分析人士認為，向加拿大和墨西哥徵關稅只是為了美國能更好地重談貿易協定。例如，美國鋼鋁製造商一直抱怨中國大陸產品運經墨西哥，利用美墨西協定來規避金屬關稅。

川普和美國財長貝森特最近幾天承認，在尋求重新定位全球貿易之際，可能對股市和經濟造成短期損害。他們目前似乎願意付出代價。但Beacon Policy Advisors的分析師本周寫道，「川普願意承擔的痛苦仍有限度，但政府自初期運作學到那可能為高出預期的教訓。」。如果選民支持度驟減，川普可能面臨結束貿易戰的更大壓力。 

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