美烏會談 烏接受與俄30天停火 魯比歐：現在球在俄手中

烏克蘭外長瑟比加（左）贈送一幅畫在彈藥箱的宗教畫給美國國務卿魯比歐（右），象徵致力和平的努力。（歐新社）

美國與烏克蘭 官員11日在沙烏地阿拉伯舉行長達八個多小時會談後，美烏雙方在沙國城市吉達（Jeddah）發表聯合聲明指出，烏克蘭願意接受由美國提出的與俄羅斯 立即停火30天建議；美國承諾立即解凍對烏克蘭的情報共享和軍事援助。

聯合聲明並表示，「此停火可經雙方同意延長，且須經俄羅斯聯邦接受並同時執行」，「美國將向俄羅斯傳達訊息--與俄羅斯互惠互利是實現和平的關鍵 」。

這次會談，美方由國務卿魯比歐（Marco Rubio）率領。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）人在沙國，但並未參加會談。魯比歐會後表示：「現在球在俄羅斯手中」 ；「如果他們說不，我們就會不幸地知道是什麼阻礙和平。」

美國與烏克蘭代表11日在沙烏地阿拉伯達成協議，烏國同意停火30天，美國也隨即宣布繼續提供烏國情報和軍援。照片由左至右為：美國國安顧問沃茲、國務卿魯比歐、烏克蘭總統辧公室主任葉爾馬克、烏國外長瑟比加、烏國防長烏梅洛夫。（歐新社）

俄羅斯是否支持停火，有待觀察。知情人士透露，川普 總統的中東特使威科夫 (Steve Witkoff) 未來幾天將前往俄羅斯。威科夫2月曾與俄羅斯總統普亭會晤三個多小時。

魯比歐說：「我們現在就向俄羅斯提出這項提議，希望他們會同意和平」；「（川普）總統首要目標就是希望戰爭結束，我認為今天烏克蘭在這方面邁出堅實的一步。我們希望俄羅斯能同樣回應。」

魯比歐在會談前表示，烏克蘭必須接受它無法重獲這三年戰爭失去的所有土地，「兩邊都需理解目前情況沒有軍事解決方法」，只能用外交方式結束戰爭。

美烏聯合聲明指出，美國「將立即恢復與烏克蘭共享情報並恢復對烏克蘭的安全援助」。澤倫斯基與川普2月28日在白宮極具爆炸性的會晤之後，美國很快凍結了對烏情報共享和軍援。

現已解凍的美國對烏軍事援助，包括拜登政府批准但尚未交付的價值約10億元軍備。川普政府有權提供另外38億元援助，但尚未宣布任何進一步援助計畫。

俄羅斯2022年發動全面入侵行動後，烏克蘭對抗俄羅斯一直受到美國和其他西方盟友支持；美國切斷援助立即讓烏克蘭處於不利地位，歐洲盟友也舉步維艱。

美烏聲明表示，雙方將「各自任命談判團隊並立即開始談判，以實現持久和平，保障烏克蘭長期安全」。

該聲明還表示，川普和澤倫斯基將「儘快達成全面協議，開發烏克蘭關鍵礦產資源，以擴大烏克蘭經濟，確保烏克蘭長期繁榮安全」。

華府一直在敦促基輔簽署一項允許美國取得烏克蘭礦產儲備的協議；澤倫斯基在會談前已表示，他準備簽署協議。