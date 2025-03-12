34西方盟國軍事領袖齊聚巴黎挺烏克蘭 美國缺席

美國最親密盟友中的30多名陸軍首長11日在巴黎會晤，在美方代表缺席的情況下，尋求在烏克蘭戰爭中承擔更多責任。 (歐新社)

西方盟國軍事領袖11日齊聚巴黎，罕見在沒有美國代表出席的情況下，展現團結支持烏克蘭 ，會中討論歐洲在烏克蘭扮演維和角色的可能性。

路透報導，華盛頓最親密盟友中的30多名陸軍首長11日在巴黎會晤，在美方代表缺席的情況下，因應美國總統川普 善變難料且急於與俄羅斯和解，歐洲盟國尋求在烏克蘭戰爭中承擔更多責任。

北大西洋公約組織(NATO)、歐盟成員國、英國、澳洲、日本、加拿大、土耳其和紐西蘭等國的34位陸軍首長舉行閉門會議，美國罕見且首次未列席。

官員表示，非歐洲國家代表出席，凸顯美國傳統盟友之間出現更深的不安，且反映出人們對川普「暫停」軍援烏克蘭，以及川普寬容俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的立場感到失望。

此次會談的重點之一，是評估在停火情況下保證烏克蘭維安的選項和能力，包括潛在的歐洲維和部隊，並維持基輔的長期軍事實力。

一位與談的歐洲外交官表示，這場計畫早已事先規畫，「政治訊息是，我們可以在沒有美國的情況下做好這件事，但有些事情我們顯然做不到，我們需要以威懾應對俄國。」

一名軍官表示，美國未受邀是刻意為之的訊號，考量川普已與傳統盟友保持距離，歐洲和其他夥伴可以負起責任。

美國最親密盟友中的30多名陸軍首長11日在巴黎會晤，在美方代表缺席的情況下，尋求在烏克蘭戰爭中承擔更多責任。圖為法國總統馬克宏(左)會見各國代表。 (歐新社)

紐約時報報導，在歐洲盟國瀰漫著川普放棄歐洲大陸的不滿情緒之下，法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)11日召集30多國的參謀長，審議組建跨國維和部隊監督烏克蘭停火的提案。

馬克宏在會議結束後發布簡短聲明表示，參謀長達成一項共識，即派往烏克蘭的任何部隊都必須可靠並具長期承諾，必須為烏克蘭軍隊提供堅定支持，且不得與北約及其「能力」(capacities)脫節。

馬克宏說：「歐洲為烏克蘭和自己全力以赴的時候到了。」